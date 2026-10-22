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За мање од 10 година број новинара у овој држави би могао пасти за чак 50 одсто

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22.10.2026 13:41

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За мање од 10 година број новинара у овој држави би могао пасти за чак 50 одсто

Број новинара у Њемачкој могао би да падне и до 50 одсто до 2035. године, рекли су медијски стручњаци у новој студији.

У извјештају, који су наручиле њемачке медијске куће АРД, ЗДФ и "Дојчландрадио", наводи се да би смањење публике и прихода медијских кућа, уз пораст вјештачке интелигенције и растућу моћ технолошких компанија, могло довести до великог пада броја радних мјеста за репортере.

Студија, која је представљена на конференцији "Дани медија" у Минхену, представила је четири сценарија, у којима би број новинара пао између 12 и 50 одсто до средине сљедеће деценије.

У извјештају се наводи да је 2023. године у Њемачкој било око 40.000 професионалних новинара. У најгорем случају, до 2035. године би их остало само око 20.000, наводи ДПА.

Такође, наводи се у истраживању, исход зависи од тога колико креатори политике регулишу главне технолошке компаније и да ли медијске организације ближе сарађују.

Студија сугерише да ће пад гледаности и прихода од оглашавања вјероватно тешко погодити њемачке медије у наредној деценији. Публика би могла пасти између 18 и 47 одсто до 2035. године, а приходи од оглашавања би требало да падну између 10 и 43 одсто.

Очекује се да ће велике технолошке фирме и добављачи вјештачке интелигенције наставити да расту, што ће отежати новинама, телевизијским емитерима и другим традиционалним медијским компанијама да директно допру до своје публике и остваре приход од свог садржаја.

Изгледи су посебно суморни у сценарију у коме велике технолошке компаније у великој мјери доминирају медијским тржиштем.

Студију су спровели истраживачи Кристијан Цабел са Техничког универзитета у Келну и Улрике Рон са Универзитета у Талину на основу интервјуа са 34 стручњака из области академске заједнице, оглашавања, продукције и медијске политике, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Њемачка

Новинар

посао

Вјештачка интелигенција

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