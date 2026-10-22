ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

Аутор:АТВ редакција
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Јединица за превенцију безбједносних ризика у информационо-комуникационим технолошким системима - ЦЕРТ Републике Српске обавијестио је све институције, органе управе, јавне установе и друге субјекте да је откривена критична безбједносна рањивост у програмском језику PHP.
Из ЦЕРТ-а Српске истичу да због ове безбједносне рањивости може доћи до неовлаштеног извршавања програмског кода са удаљене локације, што потенцијално може довести до компромитације сервера, неовлаштеног приступа подацима и нарушавања доступности и интегритета информационих система.
Посебно су, истичу, изложени веб-сервери и апликације доступни путем интернета који користе погођене верзије PHP-а.
Имајући у виду озбиљност ове рањивости, као и информације о забиљеженим покушајима њиховог искориштавања, ЦЕРТ Српске препоручује да надлежне организационе јединице и администратори информационих система без одлагања предузму активности.
Препорука је да се изврши идентификација погођених система, провјера инсталираних верзија, те хитно ажурирање.
Позивају све институције да овим активностима приступе приоритетно, имајући у виду потенцијални утицај ових рањивости на безбједност и континуитет рада информационих система.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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