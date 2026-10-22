Аутор:АТВ редакција
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Интернет странице државних институција широм Европе привремено су угашене због два критична безбједносна пропуста у програмском језику ПХП (PHP), који се користи за рад великог дијела интернета. Стручњаци упозоравају да би хакери могли да искористе ове рањивости за преузимање контроле над серверима и крађу података.
Програмери ПХП-а саопштили су у сриједу да ће објавити безбједносне исправке, док су европске институције за сајбер безбједност упозориле организације да привремено искључе угрожене интернет странице уколико нису у могућности да одмах отклоне пропусте.
Размјере потенцијалне опасности су огромне, с обзиром на то да се ПХП користи на готово 70 одсто интернет страница чији је програмски језик могуће идентификовати, показују подаци сервиса В3Текс (W3Techs).
Ријеч је о програмском језику који ради у позадини интернет страница и омогућава њихово функционисање. Када корисник отвори неку страницу, сервер уз помоћ ПХП-а припрема садржај који се затим приказује у интернет прегледачу.
Овај програмски језик је бесплатан, отвореног кода и одржавају га волонтери, а власници интернет страница најчешће не долазе у директан контакт с њим.
ПХП је и основа Вордпреса (WordPress), платформе на којој функционише око 40 одсто свих интернет страница у свијету, укључујући блогове, портале, интернет продавнице, странице компанија и државних институција.
Озбиљност откривених пропуста оцијењена је са 9,2 од максималних 10 бодова према међународној скали за процјену безбједносних рањивости (CVSS v4.0).
Европски тим за одговор на рачунарске безбједносне инциденте (CERT-EU) упозорио је да ова оцјена указује на могућност да нападачи преко интернета извршавају команде на угроженим серверима, без потребе за корисничким налогом или лозинком.
То практично значи да би хакери искоришћавањем безбједносног пропуста могли да преузму контролу над интернет страницом, приступе њеним подацима или угрозе читав систем.
Из компаније ГоуДеди (GoDaddy), која пружа услуге интернет хостинга, упозорили су да посљедице могу укључивати крађу података, измјену садржаја страница и потпуно компромитовање система.
Главни технолошки директор компаније Клаудфлер (Cloudflare) потврдио је да су већ почели да се појављују први напади који користе откривене рањивости.
Посебан проблем представљају мање интернет странице, чији власници најчешће немају стручњаке за сајбер безбједност.
Многе од њих користе заједничке сервере и немају директну контролу над њиховим одржавањем, због чега често ни не знају ко је задужен за ажурирање ПХП-а.
Из безбједносног додатка Вордфенс (Wordfence), намијењеног заштити Вордпрес страница, упозорили су да уобичајена аутоматска ажурирања неће бити довољна за отклањање ових пропуста.
Због тога је препорука европских стручњака да се угрожене странице привремено искључе, умјесто да остану изложене потенцијалним хакерским нападима.
Посебно је занимљиво што су ове безбједносне рањивости откривене уз помоћ вјештачке интелигенције, иако су, према тврдњама истраживача, у програмском коду постојале деценијама.
Истраживачи безбједносне компаније Калиф (Calif), у сарадњи са компанијом ОпенАИ (OpenAI), открили су први пропуст користећи модел вјештачке интелигенције ГПТ-5.6 Сол (GPT-5.6 Sol).
Откриће су програмерима ПХП-а пријавили 11. августа.
Независно од њих, безбједносна компанија Виз (Wiz), која је у власништву Гугла (Google), такође је уз помоћ модела вјештачке интелигенције открила рањивости, а други пропуст пријавила је 24. августа.
Из компаније Виз оцијенили су да се ради о једним од најозбиљнијих безбједносних рањивости икада откривених у ПХП-у, а можда и у историји софтвера.
Како су објаснили, пропусти су у програмском коду постојали деценијама, али је доказивање могућности њихове злоупотребе захтијевало низ сложених поступака који су били на самој граници онога што су људски истраживачи могли практично да изведу.
На откриће је реаговала и администрација америчког предсједника Доналда Трампа, која је саопштила да прати ситуацију и координише активности са савезним агенцијама и водећим лабораторијама за суперинтелигенцију како би се убрзало објављивање безбједносних исправки.
Из америчке администрације поручили су да је откривање ових пропуста доказ да развој америчке суперинтелигенције доприноси јачању националне безбједности.
У међувремену, организацијама широм свијета препоручено је да што прије ажурирају угрожене системе, а уколико то није могуће, да их привремено искључе са интернета.
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