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Аларм широм свијета: Откривени критични пропусти у систему

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22.10.2026 08:19

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Аларм широм свијета: Откривени критични пропусти у систему
Фото: Пекселс

Владине агенције и компаније широм свијета превентивно су затвориле многе веб странице због потенцијалних хакерских напада након што је вјештачка интелигенција открила критичне недостатке у популарном програмском језику ПХП.

"Виз", једна од фирми за кибернетичку безбједност која је пронашла два недостатка, процијенила је да ПХП код помаже у покретању око 70 процената свјетских веб страница, од онлајн продавница и новинских кућа до владиних служби.

Компанија је саопштила да су недостаци "међу најтежим рањивостима откривеним у ПХП-у, а вјероватно и у историји софтвера".

ПХП програмери јуче су објавили исправку, а Национална безбједносна агенција САД поручила је организацијама да одмах ажурирају своје сајтове или да искључе рањиве системе из мреже.

Само сајтови који користе ПХП на својим серверима су изложени вирусу. Многе велике платформе су изграђене на другим програмским језицима или користе операторе који су могли брзо да инсталирају исправку и остану онлајн.

Рахат Масуд, предавач кибернетичке безбједности на Универзитету Новог Јужног Велса у Сиднеју, назвала је откриће "прилично разарајућим".

То би, како је навела, могло да омогући нападачима да уђу у сервере без икаквог одобрења, без икаквог корисничког имена или лозинке.

"Када се једном нађу на серверима, могу да раде шта год желе - од крађе осјетљивих информација до измене садржаја веб-сајтова", рекла је она за АФП и позвала институције да ситуацију "схвате озбиљно".

Владини сајтови у земљама од Аустралије до Холандије, као и у Јапану и Јужној Кореји, били су међу онима који су престали да раде, док су осигуравајуће компаније, транспортни оператери и медијске куће хитно обавили ажурирање софтвера, преноси Срна.

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Тагови :

хакери

хакерски напад

Невладине организације

Вјештачка интелигенција

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