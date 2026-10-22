Сједница Владе Републике Српске, ово је дневни ред

Сједница ће бити одржана са сљедећим приједлогом дневног реда:

1. Усвајање: 1) Записника са 31. сједнице Владе Републике Српске одржане 15. октобра 2026. године, 2) Записника са 23. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 16. октобра 2026. године

2. Разматрање Информације о реализацији изградње аутопута сходно Уговору о концесији за аутопут Бања Лука - Приједор - Нови Град (прва фаза Бања Лука - Приједор), са Прилозима и Приједлогом закључка

3. Разматрање Информације о приступању дугу по основу неизмирених обавеза из четврте емисије обвезница Олимпијског центра „Јахорина“ а.д. Пале, са Приједлогом закључка

4. Разматрање Информације о потреби набавке дронова и антидронова за Министарство унутрашњих послова

5. Разматрање Информације о приоритетном пројекту “Изградња Саборног храма Христа Спаситеља у граду Источно Сарајево“, са Приједлогом закључка

6. Разматрање Информације о намјери успостављања Регистра повреда на раду и професионалних болести, са Приједлогом закључка

7. Разматрање Информације о намјери успостављања сарадње ради планирања процеса дигитализације у области здравства, са Приједлогом закључка

8. Разматрање Информације о провођењу Друге фазе Програма управљања пожарима отвореног простора на подручју Западног Балкана (LFMWB), са Приједлогом закључка

9. Разматрање Информације о пословном простору у Бања Луци у улици Гундулићева број 2, са Приједлогом закључка

10. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању исплате новчаних средстава Акцијском фонду Републике Српске а.д. Бања Лука у циљу учествовања у VIII (осмој) емисији редовних (обичних) акција емитента Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“-Матично предузеће а.д. Требиње

11. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Статут ЈУ Дом ученика Добој

12. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Статут о измјенама Статута ЈУ Средњошколски дом Бања Лука

13. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Заводу за образовање одраслих

14. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Центру за једнакост и равноправност полова Републике Српске

15. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта , за период 1.1 - 31.10.2026. године, у укупном износу од 673.784,60 КМ

16. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 1.1 - 31.10.2026. године, у износу од 953.913,07 КМ

17. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству трговине и туризма за период 1.1 - 31.10.2026. године у износу од 362.500,00 КМ

18. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Окружном јавном тужилаштву Добој за период 1.1.2026. до 31.10.2026. године у износу од 55.000,00 КМ

19. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Републичком јавном тужилаштву за период 1. 1.2026. до 31.10.2026. године у износу од 60.000,00 КМ

20. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности за закључивање Уговора о регулисању међусобних односа у поступку експропријације некретнина за потребе изградње Вјетроелектране „Хргуд”

21. Разматрање Приједлога рјешења о утврђивању количина дизел горива ради ослобађања од плаћања путарине које користе привредна друштва из Републике Српске, у процесу производње, за период 1.1.2027. до 31.12.2027. године

22. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Анекс Уговорa о концесији за изградњу и коришћење соларне фотонапонске електране „Соколац 100 MW“ на подручју општине Соколац

23. Разматрање Приједлога рјешења о поништавању Рјешења Министарства привреде и предузетништва број 18.04-3-17-82-4/23 од 22.07.2024. године по праву надзора

24. Разнатрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препорукe за гласање Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње и представнику Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за 7. ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

25. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препоруке за гласање Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске за 65. редовну Скупштину акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а. д. Бања Лука

26. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препоруке за гласање Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске за 41. редовну сједницу Скупштине акционара „Жељезницa Републике Српске“ а.д. Добој

27. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између институција правосуђа за период 1.1.- 31.10.2026. године у укупном износу од 488.200,00 КМ

28. Разматрање Приједлога Рјешења о одобрењу реалокације средстава између институција правосуђа за период 1.1.2026.- 31.10.2026. године у укупном износу од 45.000,00 КМ

29. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Правобранилаштву Републике Српске за период 1.1.2026.-31.10.2026. године у укупном износу од 9.600,00 КМ

30. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Министарства просвјете и културе за период 1.1 – 30.9.2026. године, у укупном износу од 20.000,00 КМ

31. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Министарству управе и локалне самоуправе за период 1.1. до 31.10.2026. године у износу од 30.000 КМ

32. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању реалокације средстава у оквиру Омбудсмана за дјецу Републике Српске (фонд 01), за период 1.1-31.10.2026. године, у укупном износу од 174.000,00 KМ

33. Разматрање Приједлога рјешења о измјени Рјешења о именовању чланова Одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца

34. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу број У-102/26 за оцјену уставности члана 5. т. 4) и 7), члана 16. став 2, члана 18. тачка 1) у вези са чланом 5. тачка 4) и члана 22. став 2. тачка 2) Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/22, 112/23, 110/24 и 114/25)

35. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу број У-85/26 за оцјену уставности и законитости члана 10а. став 1. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/22, 112/23, 110/24 и 114/25)

36. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу број: У-102/26, за оцјену уставности члана 15. тачке 7. и 8. Закона о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22, 132/22 и 67/26) и по питању начина доношења Закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању -по хитном поступку („Службени гласаник Републике Српске“, број 67/26)

37. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу број: У-25/26 за оцјену уставности чланова 7., 8 и 20. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/09, 55/09, 91/16, 28/19, и 82/19) и члана 136. Закона о ванпарничном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/09, 91/16, 16/23 и 27/24)

38. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу, број: У-99/26 за оцјену уставности и законитости члана 24. став 5. Закона о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/12, 91/17, 66/18 и 15/21)

39. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу за оцјену уставности члана 9. став 1. тачка 2) подтачка 3. и члана 12. став 1. тачка 3) подтачка 1. Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/19, 105/19, 49/21, 119/21, 68/22, 132/22, 112/23, 110/24, 28/25, 114/25, 27/26 и 67/26)

40. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу народних посланика Андреје Гајић и Саше Грбића за доношење Закона о бициклизму Републике Српске

41. Разматрање Информације о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Јавног предузећа шумарства Шуме Републике Српске а.д. Соколац у износу од 40.200,000,00 КМ, са Приједлогом закључка

42. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Остале буџетске потрошње за период 1.1-31.10.2026. године, са позицијe 415200 - Грантови у земљи, у износу од 5.000,00 КМ

43. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

44. КАДРОВСКА ПИТАЊА

45. ТЕКУЋА ПИТАЊА