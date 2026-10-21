"Дипломатија Републике Српске направила велики искорак"

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица истакла је за АТВ да је дипломатија Републике Српске је направила велики искорак у задњих неколико година и позиционирала се као важан партнер и саговорник у односу на онај наратив који долази из Сарајева.
Она је честитала комплетном руководству Републике Српске зато што је огроман успјех направљен у неколико центара моћи.
Додала је да остварити добре односе и бити препознат на адресама попут Русије и Кине је један велики успјех.
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"У овом тренутку, са администрацијом предсједника САД-а Доналда Трампа, мислим да ће тек у будућности бити прилике да се уберу плодови рада и тог новог позиционирања Републике Српске која је 30 година била роб једног негативног наратива Сарајева, сада су ти окови спали и заиста осјећамо да на једној равноправној основи можемо разговарати са међународним политичким и геополитичким актерима и то је огромна ствар", рекла је Гутић Бјелица.
То је "рак" рана сваког дипломате који представља БиХ у свијету, али она је исто тако врло лако ријешена, тако гдје су инструкције и утицаји који иду на штету српског народа, постоје консултације са нашим кабинетима", рекла је она.
Истиче да су односи у Републици Српској јасни и чисти и да народ у Српској већ годинама уназад бира своје представнике и нема дилему око дога.
"Што се тиче нивоа БиХ, проблеми су постојани деценијама уназад, не умањују се, добијају на својој тежини и обиму и веома је тешко сачувати и кредибилитет остати професионалан у таквим односима и таквим релацијама", рекла је Гутић Бјелица.
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