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"Дипломатија Републике Српске направила велики искорак"

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21.10.2026 22:41

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Биљана Гутић Бјелица, амбасадор БиХ у Мађарској
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица истакла је за АТВ да је дипломатија Републике Српске је направила велики искорак у задњих неколико година и позиционирала се као важан партнер и саговорник у односу на онај наратив који долази из Сарајева.

Она је честитала комплетном руководству Републике Српске зато што је огроман успјех направљен у неколико центара моћи.

Додала је да остварити добре односе и бити препознат на адресама попут Русије и Кине је један велики успјех.

Биљана Гутић Бјелица

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"У овом тренутку, са администрацијом предсједника САД-а Доналда Трампа, мислим да ће тек у будућности бити прилике да се уберу плодови рада и тог новог позиционирања Републике Српске која је 30 година била роб једног негативног наратива Сарајева, сада су ти окови спали и заиста осјећамо да на једној равноправној основи можемо разговарати са међународним политичким и геополитичким актерима и то је огромна ствар", рекла је Гутић Бјелица.

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То је "рак" рана сваког дипломате који представља БиХ у свијету, али она је исто тако врло лако ријешена, тако гдје су инструкције и утицаји који иду на штету српског народа, постоје консултације са нашим кабинетима", рекла је она.

Истиче да су односи у Републици Српској јасни и чисти и да народ у Српској већ годинама уназад бира своје представнике и нема дилему око дога.

"Што се тиче нивоа БиХ, проблеми су постојани деценијама уназад, не умањују се, добијају на својој тежини и обиму и веома је тешко сачувати и кредибилитет остати професионалан у таквим односима и таквим релацијама", рекла је Гутић Бјелица.

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Тагови :

Биљана Гутић Бјелица

Република Српска

Мађарска

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