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Огласили се љекари о стању папе Лава

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21.10.2026 22:44

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Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.
Фото: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Лични љекари папе Лава Четрнаестогм Луиђи Карбоне и Стефано Маргаритоне саопштили су данас да је резултат хистолошких налаза материјала одстрањеног током папине операције плућа потврдио да "није потребна никаква додатна терапија".

У саопштењу се наводи да је анализом потврђено да се радило о аденокарциному плућа и да је болест била локализована, преноси Ватикан њуз.

"Данас су стигли су коначни хистолошки налази и молекуларно-биолошка испитивања материјала одстрањеног током хируршке интервенције над папом", наводи се у саопштењу Карбонеа и Маргаритона који је оперисао папу прије осам дана на поликлиници Ђемели.

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Папа је успјешно оперисан 13. октобра у римској болници Ђемели гдје му је хирушки отклоњена израслина на плућима.

Ватикан је саопштио да је чвор на плућима откривен током рутинских прегледа.

(Танјуг)

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Тагови :

папа Лав

Операција

Ватикан

љекари

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