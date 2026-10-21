Огласили се љекари о стању папе Лава

Аутор:АТВ редакција
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Лични љекари папе Лава Четрнаестогм Луиђи Карбоне и Стефано Маргаритоне саопштили су данас да је резултат хистолошких налаза материјала одстрањеног током папине операције плућа потврдио да "није потребна никаква додатна терапија".
У саопштењу се наводи да је анализом потврђено да се радило о аденокарциному плућа и да је болест била локализована, преноси Ватикан њуз.
"Данас су стигли су коначни хистолошки налази и молекуларно-биолошка испитивања материјала одстрањеног током хируршке интервенције над папом", наводи се у саопштењу Карбонеа и Маргаритона који је оперисао папу прије осам дана на поликлиници Ђемели.
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Папа је успјешно оперисан 13. октобра у римској болници Ђемели гдје му је хирушки отклоњена израслина на плућима.
Ватикан је саопштио да је чвор на плућима откривен током рутинских прегледа.
(Танјуг)
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