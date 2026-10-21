Реми Бајерна и Арсенала

Аутор:АТВ редакција
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У најинтересантнијем дуелу друге вечери трећег кола Лиге шампиона Бајерн и Арсенал су Играли неријешено, 2:2.
Већ у 10. минуту Букајо Сака је морао ван игре због повреде, а на терен у редовима Арсенала ушао је Еберечи Езе, који је у Енглезе у 25. минуту довео до предности. Претходно му је сјајно асистирао Мартин Одегард, а судије су прво свирале офсајд. Тек послије сингализације из ВАР собе гол је признат, јер се нико од играча Арѕенала није налазио у недозвољеној позицији.
Десет минута касније Баварци су стигли до изједначења. Хери Кејн је сјајно асистирао за Алфонса Дејвиса, који је одличним путем погодио десни угао, а Давид Раја је био савладан.
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У 54. минуту Езе је могао још једном Арсенал довести до предности, али је Мануел Нојер сјајно интервенисао. Само седам минута касније Јуриен Тимбер је играо руком у свом казненом простору и досуђен је пенал за Бајерн, који је у погодак претворио Кејн. У 82. минут Деклан Рајс је изједначио на 2:2 и поставио коначан резултат.
Прву побједу у Лиги шампиона остварили су фудбалери аустријског ЛАСК-а, који су на гостовању код Спортинга у Лисабону славили са 3:2, иако је домаћин повео већ у петом минуту поготком Луиса Суареза из пенала. Само десет минута касније Кристоф Ланг је изједначио на 1:1. У 63. минуту Саша Калајџић је довео клуб изу Линца до предности од 2:1, а само пет минута касније Криштоф Данек је повисио на 3:1. Пораз Спортинга ублажио је својим другим голом Суарез у 89. минуту, пише Глас Српске.
Послије три кола максималан учинак, односно по 9 освојених бодова имају: ПСЖ, Астон Вила, Ливерпул, Реал Мадрид и Бетис.
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