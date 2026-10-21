Мариновић: Спремно дочекујемо сутрашњу утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Свјесни смо квалитета противника, али исто тако и ми спремно дочекујемо утакмицу и желимо сутра да одговоримо на адекватан начин и да ми будемо ти који ћемо држати ритам, рекао је тренер ФК Борац Винко Мариновић пред сутрашњи меч са КуПС-ом.
"Што се тиче саме утакмице, знамо да је изузетно важна и са те стране сигурно да имамо један циљ, а то је да сутра покушамо да освојимо три бода и тако дођемо до прве побједе у Лиги конференција", рекао је Мариновић.
Рекао је да очекује максималну дисциплину.
"Играмо пред нашим навијачима и требало би сутра бити максимално дисциплиновани, морамо бити конкретни, морамо бити одлучни, јер само тако можемо да парирамо противнику", рекао је Мариновић.
Истакао је да вјерује у екипу која је до сада показивала доста својих квалитета.
"Вјерујемо да ће екипа сутра дати све од себе, значи да ће борити се за сваки дуел, за сваки овај педаљ терена и да ћемо успјети остварити ово што смо рекли. Још једном ћу рећи да поштујемо поштујемо КуПС, али исто тако вјерујемо у себе и сутра желимо да одиграмо једну снажну утакмицу и да дођемо до побједе", поручио је Мариновић.
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