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Гасе се бројни сајтови влада широм Европе због безбједносних пропуста

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21.10.2026 22:58

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računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Бројне владине институције и друге организације широм Европе привремено су искључиле своје веб-сајтове због два критична безбједносна пропуста у програмском језику "PHP", који се користи за покретање великог броја интернет страница.

Стручњаци упозоравају да би нападачи, искориштавањем ових рањивости, могли да покрену злонамјерни код на серверима без претходне пријаве, што представља озбиљан ризик за безбједност веб-сајтова и података које они обрађују.

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Међу институцијама које су предузеле превентивне мјере налазе се организације у Холандији, Финској, Француској, Њемачкој и Белгији. Поједине интернет услуге привремено су искључене како би се спријечили могући напади док се не примијене одговарајуће безбједносне исправке.

Објављене хитне безбједносне исправке

Развојни тим PHP-а објавио је 21. октобра хитне безбједносне верзије 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 и 8.2.35, којима се отклањају два критична пропуста. Оба су оцијењена са 9,2 од могућих 10 на скали озбиљности безбједносних рањивости.

Према упозорењу објављеном на званичној интернет страници PHP-а, рањивости могу омогућити извршавање кода на удаљеном серверу без потребе да нападач посједује кориснички налог или претходно одобрење.

Ризику су изложене различите PHP инсталације које обрађују веб-захтјеве, укључујући системе који користе PHP-FPM, Apache, LiteSpeed и друге технологије.

Угрожен велики број интернет страница

PHP је један од најзаступљенијих програмских језика за развој веб-страница и користи се у бројним системима за управљање садржајем, укључујући WordPress.

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Због његове широке распрострањености, безбједносни пропусти могу представљати проблем за владине портале, медије, образовне установе, здравствене организације, интернет продавнице и бројне друге сервисе.

Посебан изазов представљају мање организације и власници веб-страница који користе услуге заједничког хостинга, јер често немају директну контролу над серверском инфраструктуром и могу зависити од провајдера приликом инсталирања безбједносних исправки.

Ажурирање је једино сигурно рјешење

PHP тим препоручио је корисницима да што прије инсталирају нове верзије програма, док се организацијама које не могу одмах да отклоне пропусте савјетује да размотре привремено искључивање изложених интернет сервиса.

Привремене мјере у конфигурацији сервера могу смањити изложеност ризику, али не представљају потпуну заштиту. Због тога се ажурирање на исправљене верзије наводи као једино сигурно рјешење.

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Корисницима старијих верзија PHP-а савјетује се да провјере доступност безбједносних закрпа код својих провајдера или одржавалаца система. Верзија PHP 8.2 требало би да престане да добија безбједносне исправке 31. децембра 2026. године, због чега се препоручује и планирање преласка на новију подржану верзију, пише Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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