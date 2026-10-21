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УЕФА казнила ФК "Хајдук" са 96.000 евра

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21.10.2026 22:33

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УЕФА казнила ФК "Хајдук" са 96.000 евра
Фото: Танјуг/АП

Европска фудбалска унија (УЕФА) казнила је Фудбалски клуб "Хајдук" из Сплита са укупно 96.000 евра због догађаја током утакимице са холандским "Ајаксом" у оквиру првог кола Конференцијске лиге.

Због прекида утакмице усљед употребе пиротехничких средстава, "Хајдук" је кажњен са 80.000 евра и затварањем стадиона на утакмици 4. кола Конференцијске лиге, навели су из Фудбалског клуба "Хајдук".

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Изречена му је условна казна, односно у случају понављања истих или сличних инцидената, затварањем цијелог стадиона на некој од наредних европских утакмица.

Додатно је кажњен са 16.000 евра због непроходних степеница на трибинама.

Из Фудбалског клбуа "Хајдук" поручили су навијачима да се у наредним гостујућим, те домаћим утакмицама, суздрже од било каквих непожељних понашања која могу да нанесу огромну штету Клубу, како финансијску, тако и репутацијску.

Употреба пиротехничих средстава није једини инцидент који се догодио на утакмици два клуба.

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Уочи утакмице у Сплиту прошле седмице, групе навијача Хајдука пролазећи градом скандирале су повике "Гази, гази Жидове", "Аушвиц, Аушвиц" и "устај Адолфе".

(Срна)

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Тагови :

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Хрватска

Хајдук Сплит

Казна

Фудбал

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