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Хакери могу да заразе ајфон шпијунским софтвером и без клика на линк!

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22.10.2026 12:44

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Хакери могу да заразе ајфон шпијунским софтвером и без клика на линк!
Фото: Tanjug/AP/Angelina Katsanis

Хакери проналазе нове начине да заразе паметне телефоне типа "ајфон" шпијунским софтвером док корисници претражују интернет, чак и када никада не кликну на заражени линк, показује ново истраживање компанија за интернет безбједност "Ај верифај" и "Репорт УРИ".

Истраживачи су саопштили да су открили два случаја у којима су криминалне групе, за које се сумња да су повезане са Кином, искористиле инфраструктуру за онлајн оглашавање и легитимне интернет странице како би шириле шпијунски софтвер за "ајфон", преноси портал "Аксиос".

У једном случају, компанија "Ај верифај" открила је да је "ајфон" запосленог у једној финансијској институцији заражен након што је та особа прелиставала садржај на друштвеној мрежи "Инстаграм" и наишла на оглас за сајт који се бави професионалним фудбалом. Оглас је аутоматски покренуо напад којим су украдени приступни подаци те особе, а затим су претражени и њени новчаници за криптовалуте.

У другом случају, компанија "Репорт УРИ" открила је кампању која је погодила готово 8.000 интернет страница, након што су хакери купили око 630 истеклих интернет домена на које су се те странице и даље ослањале. Нападачи су искористили те домене да преусмјере кориснике "ајфона" са рањивим софтвером на шпијунски програм осмишљен за крађу њихових приступних података и криптовалута.

Софтвер који је некада коришћен за шпијунирање политичара, новинара и других мета од великог значаја постаје средство које користе и обични интернет криминалци у потрази за криптовалутама и приступним подацима, наводи портал.

Истраживачи упозоравају да све већа доступност софистицираног шпијунског софтвера приморава кориснике да преиспитају начин на који штите своје телефоне.

Они су нагласили важност редовног ажурирања оперативних система на мобилним уређајима, будући да се напади ослањају на искориштавање рањивости старијих верзија софтвера, преноси Срна.

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Тагови :

Ајфон

Мобилни телефон

паметни телефони

хакери

хакерски напад

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