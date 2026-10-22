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Цијело богатство Лијама Пејна припало једној особи: Откривено коме иде скоро 30 милиона

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22.10.2026 13:23

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Цијело богатство Лијама Пејна припало једној особи: Откривено коме иде скоро 30 милиона

Након трагичне смрти некадашњег члана групе „One Direction“, Лијама Пејна, у јавност су доспјели званични судски документи који откривају како ће бити расподијељено његово вишемилионско богатство.

Славни пјевач, који је преминуо у 31. години након пада са терасе на трећем спрату хотела у Буенос Ајресу, није оставио тестамент, па се његова заоставштина дијели према британским законским прописима.

Лијам Пејн оставио је иза себе имовину процијењену на више од 24 милиона фунти. У његову заоставштину, поред новчаних средстава, улазе и луксузна некретнина у Бакингемширу, као и друга вриједна имовина.

С обзиром на то да Пејн у тренутку смрти није био у браку, британски закон о насљеђивању јасно налаже да се, у случају непостојања тестамента, цјелокупна имовина преноси на најближег крвног сродника, у овом случају на његовог јединог сина Бира.

Бивша супруга управља фондом

Иако цјелокупна имовина припада малољетном Биру, новцем ће се управљати у његовом интересу преко посебног фонда све док не постане пунољетан.

Према судским документима, овлашћење за управљање заоставштином преузела је дјечакова мајка, пјевачица Шерил Кол, заједно са адвокатом Ричардом Марком Брејом. Они су званично задужени да воде рачуна о финансијским средствима у интересу малољетног Бира.

С друге стране, бивша дјевојка Кејти Касиди, која је са Пејном боравила у Аргентини неколико дана прије трагедије, вјероватно неће добити ништа од пјевачеве имовине.

Ни његови родитељи неће наслиједити милионе, јер законски прописи дају пуну предност пјевачевом сину.

Трагичан крај у Буенос Ајресу

Подсјетимо, чувени пјевач трагично је изгубио живот 16. октобра 2024. године. Као званични медицински узрок смрти наведена је „политраума“, односно вишеструке повреде задобијене приликом пада са балкона на трећем спрату хотела у Буенос Ајресу.

У Аргентини је пет особа оптужено у вези са његовом смрћу, а менаџер хотела, рецепционар и Пејнов пријатељ терете се за убиство из нехата.

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Тагови :

Лијам Пејн

Пјевач

Богатство

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