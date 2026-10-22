Зорана Мићановић послала важну поруку „Постали смо толико себични...“

Аутор:АТВ редакција
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Млада пјевачица Зорана Мићановић подијелила је са својим пратиоцима емотивну објаву у којој се осврнула на то какво је друштво данас постало, истичући колико често заборављамо да иза нечијег осмијеха могу да се крију бол, туга и тешке животне борбе.
Зорана је позната по томе да не крије своје емоције, а чини се да је и овог пута пожељела да са људима који је прате подијели размишљања о темама које је посебно погађају. Њена порука говори о недостатку разумијевања, емпатије и пажње према другима, али и о томе колико мало некада знамо о ономе кроз шта неко пролази.
Пјевачица је поручила да људи често гледају само сопствене интересе, не размишљајући о томе да ли се неко поред њих бори са проблемима које не показује другима.
- Тужно је какви смо људи постали...
Више никога не занима шта се коме десило, шта га боли, кроз шта пролази и колико се заправо мучи иза свог осмијеха. Сви јуре за својим интересима и својим срећама, заборављајући да можда баш неко поред њих води најтежу битку у тишини. Постали смо толико себични да нам је туђа бол постала неважна, туђа суза невидљива, а туђа несрећа само још једна прича коју ћемо заборавити за пет минута. А заборављамо да нико од нас не зна шта му сутра доноси живот. Можда ће баш нама једног дана требати оно мало пажње које данас ускраћујемо другима. Јер на крају, неће се памтити колико смо имали, шта смо купили ни колико смо били успјешни, већ какви смо људи били у овом животу. - написала је Зорана те је додала емотикон молитве и срца.
Иначе, Зорана се синоћ појавила на промоцији код колегинице Секе Алексић, гдје је својим издањем привукла велику пажњу присутних.
Млада пјевачица одабрала је изазовну хаљину која је истакла њену фигуру, па је својим изгледом украла погледе и показала још једно атрактивно модно издање.
Док је на догађају пленила изгледом, на друштвеним мрежама одлучила је да са пратиоцима подијели нешто сасвим другачије – искрену и емотивну поруку о људскости, емпатији и важности да не заборавимо да иза осмијеха често стоје приче које не познајемо, преноси Телеграф.
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