Зорана о здравственом стању оца који је у болници: „Имао је компликације, надам се да ће ускоро изаћи“

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Зорана Мићановић говорила је о актуелним дешавањима на естради, новим пјесмама, приватном животу, али и почецима каријере и изазовима са којима се сусреће у послу.
Она је открила да публику ускоро очекују нове нумере, а осврнула се и на однос са Гранд продукцијом, са којом је, како је истакла, успјела да изглади несугласице. Зорана је најавила да се враћа звуку по којем је публика препознаје, те да већ почетком наредне године планира да објави неколико пјесама.
- Ја ћу да се вратим на фазон „Сиктер“. Почетком нове године треба да изађу барем три пјесме, а за мање од мјесец дана излази нова пјесма.
С обзиром на то да се у јавности спекулисало о њеном односу са Гранд продукцијом, пјевачица је открила да су несугласице иза њих, те да се нада поновном појављивању у програму ове медијске куће. Како је истакла, Гранд за њу има посебно мјесто, а присетила се и успјеха које су јој донијеле пјесме „Сиктер“ и „Вечера“.
- Истина је, средили смо наше односе, надам се да ћу се ускоро вратити на Грандов програм. Увијек сам говорила и даље ћу да говорим да је Гранд посебна кућа и енергија, јер мислим да бих се онесвестила кад бих сад стала на сцену. Та трема коју имам не може да нестане. Да нема Гранда, не би било ни мене. И „Сиктер“ и „Вечера“ су ми донеле и хајп и новац и популарност. Обе су донијеле много тога. Можда више весеља „Вечера“.
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- Говорећи о естради и свему што овај посао носи са собом, Зорана је признала да каријера пјевачице није нимало лака, посебно када је ријеч о приватности, која често трпи због јавног живота. Ипак, нагласила је да је ово занимање истовремено испуњава.
- Да сам можда сада са 21 годином ушла у ово, не бих толико била истрајна. Тешко је бити пјевачица. Одузима ствари које сваки човјек воли... приватност и то што иде уз то... Али опет, ово је прелеп посао, увесељаваш људе, али да сам сад кренула, не знам да ли би то био посао за мене.
Осврнула се и на друштвене мреже, за које сматра да често стварају нереалну слику о животу људи са јавне сцене. Како је објаснила, публика углавном види гламур и лијепе тренутке, док свакодневица познатих личности није много другачија од живота других људи.
- И ми живимо као и обични људи, само што на мрежама приказујемо гламур и људи мисле да је то нормално. То је само Инстаграм живот.
Зорана се дотакла и непријатних ситуација које се понекад догађају на наступима, гдје пјевачи неретко морају да се суоче са непримереним понашањем појединаца. Иако је млада, истиче да је током каријере научила како да се постави у таквим околностима.
- Било је неких ситуација, али нисам неко ко прави конфликте и неко ко се свађа. Ја то паметно одрадим, кроз осмијех... Ја мислим да сам бар научила како с људима. То што сам женско и имам 21 годину не значи да не знам да ударим, али не дозвољавам безобразлук. Немам обезбјеђење, ником нисам ништа урадила, мирна ми је савјест. Открила како се осјећа њен отац
Пјевачица је говорила и о породичној ситуацији, откривши да је њен отац тренутно у болници због компликација које су настале око ране.
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- Тата је имао неку компликацију јер му се закомпликовало око ране, али доктори су ту за њега 24 сата, супер је сад, надам се да ће ускоро изаћи из болнице.
Зорана се током разговора дотакла и свакодневних обавеза које долазе уз посао пјевачице, па се нашалила на рачун шминке и наступа, истичући да, без обзира на околности, професионалне обавезе морају да се испоштују. Потом је проговорила и о филтерима на друштвеним мрежама, признајући да их и сама користи, али да сматра да у свему треба имати мјеру.
На питање о уљепшавању фотографија и филтерима који су све заступљенији на друштвеним мрежама, Зорана је признала да ни сама није имуна на овај тренд. Ипак, сматра да је претеривање непотребно и да људи не би требало толико да мијењају свој изглед да постану непрепознатљиви.
- Ја прва користим филтере, али у границама нормале. Када ме видиш, нећеш да ме не препознаш. Сви се сређујемо, али не да ставиш Фејсап на петицу, да те рођена мајка не препозна... – додала је она, преноси Телеграф.
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