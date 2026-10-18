Туфегџић и Ромић о јачању веза дијаспоре и матице

Аутор:АТВ редакција
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Посланик Слободарске партије Аустрије (FPÖ) у бечкој скупштини Илија Туфегџић разговарао је са генералним секретаром предсједника Републике Српске Марком Ромићем о јачању веза дијаспоре и матице.
У пријатељском сусрету, Туфегџић и Ромић су разговарали о подршци српским политичарима у Аустрији, како би се ојачало политичко дјеловање Срба у земљи.
Туфегџић је указао да су Срби недовољно заступљени у аустријској политици и да би требало анимирати више младих да се укључе у политичке странке.
Ромић је нагласио да ће матица пружити сву потребну подршку српским политичарима у Аустрији.
На састанку је било ријечи и о додатном јачању сарадње српске дијаспоре са матицом, а Туфегџић је најавио посјету делегације угледних Срба из Аустрије Републици Српској.
Та посјета ће, како је рекао, бити прилика да се са званичницима Српске разговара о продубљивању сарадње и јачању подршке у циљу снажења дијаспоре и поспешивања економских веза Српске и Аустрије.
Туфегџић је напоменуо да је у аустријску политику и ушао управо како би радио на продубљивању веза матице са Аустријом, али прије свега са српском дијаспором.
Нагласио је да је његов циљ да српска дијаспора у Аустрији буде видљивија и присутнија у свим институцијама, јер то заслужује по бројности и доприносу развоју Аустрије.
С тим у вези, подсјетио је на Споразум о запошљавању југословенских радника у Аустрији, који је потписан још прије 60 година, те додао да је доласком радне снаге из Србије Аустрија прошла кроз снажан економски успон, који је допринео данашњем благостању,преноси Нит њус.
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