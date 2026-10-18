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Додик: Направили смо савез са народом и забиљежили историјску побједу

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18.10.2026 11:34

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Додик: Направили смо савез са народом и забиљежили историјску побједу
Фото: АТV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је та странка на општим изборима у БиХ на свим нивоима направила историјски успјех јер је направила савез са народом, те да тек долази најбоље вријеме, које ће донијети стабилност Републици Српској.

Додик је рекао да је вјеровао у побједу, те да је посјетио сва мјеста у Републици Српској и разговарао са народом.

"Има 407.000 домаћинстава у Српској и циљ ми је да посјетимо све и једну породицу, да их питамо за њихове импресије, примједбе и како им можемо помоћи", рекао је Додик за ТВ Прва.

Он је рекао и да му његов карактер не дозвољава да одустане, те да је захваљујући томе побиједио на изборима, иако му је забрањено политичко дјеловање.

Додик је изразио увјерење да тек долази најбоље вријеме, које ће донијети стабилност Републици Српској.

"Долази и побједа Александра Вучића и наставак наше заједничке сарадње на изградњи Републике Српске и Србије", рекао је Додик.

Он је додао да заједничким снагама Српску и Србију треба провући кроз нестабилна времена, како их не би задесиле туђе размјерице и несугласице.

"Исправна политика је неприхватање санкција и спољне политике Европске уније, јер та политика би нас увукла у многе, историјске проблеме, а не само дневно политичке", нагласио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

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