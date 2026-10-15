Мала Цана у лошем стању: ''Доктори раде све како би указали помоћ''

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мала Цана тренутно се налази у Панчевачкој болници на лијечењу, након што је, како тврди, нападнута.
Како је Цана испричала за Телеграф, њу су наводно напала тројица мушкараца, а један од њих је извео пса који ју је изуједао.
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Екипа поменутог портала дошла је у посјед првих фотографија пјевачице из болнице. На њима се види како исцрпљена лежи у кревету, покривена ћебетом, док јој је у руку прикључена инфузија, што можете погледати ОВДЈЕ.
Иначе, како се сазнаје, рођак је све вријеме уз њу и пружа јој подршку док се налази на болничком лијечењу.
На Цанином профилу данас је осванула објава о тренутном стању пјевачице.
"Мала Цана се тренутно налази у Панчевачкој болници, на хируршком одјељењу. Стање је исто као при пријему, доктори раде све како би указали сву медицинску помоћ, посјета је од 15-16х - пише у објави.
Подсјетимо, како је раније испричала, у болницу је отишла због превијања повријеђене ноге, али јој је убрзо позлило. Жалила се на мучнину и јаке болове у предјелу стомака, након чега се, како наводи, пробудила у болничкој соби.
"У болници сам. На хируршком сам, чекам да видим шта ће доктори да раде даље. Не знам шта је у питању. Ја сам дошла да превијем ногу, али ми је било јако лоше, мука, желудац ме болио, само сам заспала на клупи у чекаоници и даље се ничег не сјећам, сад сам се пробудила у болничкој соби", рекла је Мала Цана.
Како је додала, након што су јој дали лијекове, пребачена је на одјељење, а то што јој не дозвољавају да једе навело ју је да посумња да љекари можда припремају операцију.
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"Давали су ми лијекове и онда су ме пребацили на одјељење. Ништа ми не дају да једем, као да припремају операцију, не знам, ништа неће да ми кажу. Нога је санирана, сад је нешто друго", испричала је пјевачица.
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