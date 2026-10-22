Аутор:АТВ редакција
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Сједница албанског парламента завршила је физичким сукобом између посланика владајуће већине и опозиције.
Сједница албанског парламента претворила се у општи хаос када је дошло до физичког сукоба посланика владајуће већине и опозиције. У инциденту су учествовали посланици Фламур Нока и Фидел Крека, као и бивши министар унутрашњих послова Ервин Хоџа, док су се остали парламентарци умијешали у покушају да интервенишу.
Према извјештају Euronews Албанија, тензије су ескалирале када је посланик Демократске партије (ДП) Фламур Нока кренуо према дијелу сале у којем седе посланици владајуће већине, како би узео своје гласачке картице. Придружили су му се и други опозициони посланици.
Током инцидента, посланик Фидел Крека ударио је гласачки листић, а затим гурнуо бившег министра унутрашњих послова Ервина Хоџу. Тај потез изазвао је физички сукоб, у који су се убрзо укључили и други посланици са обје стране, па је ситуација у скупштинској сали прерасла у општу тучу.
До инцидента је дошло током сједнице парламента на којој су већ били изражени политички сукоби између владајуће већине и опозиције.
Сједница је сазвана у атмосфери појачаних политичких тензија у Албанији, гдје се већ данима одржавају протести предвођени студентима и грађанима који траже промене, а дио демонстраната захтијева и оставку премијера Едија Раме, пише Јуроњуз/Мондо.
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