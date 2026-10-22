Logo

Сијевале песнице у албанском парламенту

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 13:20

Коментари:

0
Сијевале песнице у албанском парламенту
Фото: Printscreen/Youtube

Сједница албанског парламента завршила је физичким сукобом између посланика владајуће већине и опозиције.

Сједница албанског парламента претворила се у општи хаос када је дошло до физичког сукоба посланика владајуће већине и опозиције. У инциденту су учествовали посланици Фламур Нока и Фидел Крека, као и бивши министар унутрашњих послова Ервин Хоџа, док су се остали парламентарци умијешали у покушају да интервенишу.

Према извјештају Euronews Албанија, тензије су ескалирале када је посланик Демократске партије (ДП) Фламур Нока кренуо према дијелу сале у којем седе посланици владајуће већине, како би узео своје гласачке картице. Придружили су му се и други опозициони посланици.

Током инцидента, посланик Фидел Крека ударио је гласачки листић, а затим гурнуо бившег министра унутрашњих послова Ервина Хоџу. Тај потез изазвао је физички сукоб, у који су се убрзо укључили и други посланици са обје стране, па је ситуација у скупштинској сали прерасла у општу тучу.

До инцидента је дошло током сједнице парламента на којој су већ били изражени политички сукоби између владајуће већине и опозиције.

Сједница је сазвана у атмосфери појачаних политичких тензија у Албанији, гдје се већ данима одржавају протести предвођени студентима и грађанима који траже промене, а дио демонстраната захтијева и оставку премијера Едија Раме, пише Јуроњуз/Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Албанија

Протести

Скупштина

Туча

Коментари (0)

Више из рубрике

Кремљ

Свијет

Америчке фирме у Русији имају боље услове због Трампових мировних напора

1 ч

0
Француска демонстрације полиција протести

Свијет

Забрањени протести у више француских градова

1 ч

0
Трамп поздравио Путинову одлуку

Свијет

Трамп поздравио Путинову одлуку

2 ч

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.

Свијет

Да ли је Урсула фон дер Лајен побјегла из сале због ријечи словачког посланика

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

22

Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

14

06

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

14

00

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

13

56

ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

13

49

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима