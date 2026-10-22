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Хидроелектране на Дрини произвеле више од 712 гигават-часова струје

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22.10.2026 13:41

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Фото: ATV

Предузеће „Хидроелектране на Дрини“ из Вишеграда од почетка године до краја септембра произвело је 712,62 гигават-часова електричне енергије, чиме је остварено око 78,3 одсто годишњег плана производње.

Годишњим планом предвиђена је производња од 919 гигават-часова електричне енергије, а досадашњи резултати остварени су у условима неповољне хидролошке ситуације, која је у појединим мјесецима утицала на рад производних капацитета.

Како су за АТВ навели из „Хидроелектрана на Дрини“, производња електричне енергије премашила је планиране вриједности у јануару, фебруару и августу.

С друге стране, током преосталих шест мјесеци производња је била испод плана, првенствено због неповољних хидролошких прилика.

Упркос осцилацијама у производњи, предузеће је током првих девет мјесеци године остварило више од три четвртине планиране годишње производње електричне енергије.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

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