Хидроелектране на Дрини произвеле више од 712 гигават-часова струје

Аутор:АТВ редакција
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Предузеће „Хидроелектране на Дрини“ из Вишеграда од почетка године до краја септембра произвело је 712,62 гигават-часова електричне енергије, чиме је остварено око 78,3 одсто годишњег плана производње.
Годишњим планом предвиђена је производња од 919 гигават-часова електричне енергије, а досадашњи резултати остварени су у условима неповољне хидролошке ситуације, која је у појединим мјесецима утицала на рад производних капацитета.
Како су за АТВ навели из „Хидроелектрана на Дрини“, производња електричне енергије премашила је планиране вриједности у јануару, фебруару и августу.
С друге стране, током преосталих шест мјесеци производња је била испод плана, првенствено због неповољних хидролошких прилика.
Упркос осцилацијама у производњи, предузеће је током првих девет мјесеци године остварило више од три четвртине планиране годишње производње електричне енергије.
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