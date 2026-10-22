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У другом плану: Никола Шобот

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Извор:

АТВ

22.10.2026 14:43
У другом плану: Никола Шобот

У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо др Николу Шобота, интернисту – кардиолога и в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” петак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Милица Ного

Дејан Рауш

Никола Шобот

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