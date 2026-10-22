Американка за смрт близанаца криви вакцину: Пријети јој смртна казна због убиства

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Тужилац у америчкој савезној држави Ајдахо затражиће смртну казну за Андреу Шо (23), мајку оптужену за убиство својих 18-мјесечних близанаца 2025. године. Шо се пред судом изјаснила да није крива. Она тврди да су се дјеца разбољела и умрла након што су примила вакцине, укључујући и ону против грипа, пише Си-Би-Ес њуз (CBS News).
Велика порота у јулу је подигла оптужницу против Шо по двије тачке за убиство првог степена, што потврђују судски списи и званично саопштење полиције.
Тужилац округа Пејет, Мајк Дјук, у судским документима навео је да обдукција указује на знакове који одговарају гушењу, те написао да је то "једино замисливо објашњење" за смрт дјеце.
Замјеник тужиоца Рајон Сиручек прошле седмице обавијестио је суд о намјери да затражи смртну казну.
У поднеску је навео да ће тужилаштво покушати да докаже четири отежавајуће околности: да је почињено више од једног убиства, да су убиства била посебно гнусна, окрутна или звјерска, да је оптужена показала "потпуно занемаривање" људског живота, те да вјероватно представља трајну пријетњу друштву.
"То је скандалозно", изјавио је адвокат оптужене Џозеф Филичети.
"Неће моћи да докажу основне тврдње оптужбе ван разумне сумње, тако да нема шансе да смртна казна уопште постане опција", додао је.
Филичети је од суда затражио да одбаци оптужницу због наводних неправилности у поступку пред великом поротом.
За телевизију КБОИ (KBOI-TV) изјавио је да великој пороти није пренесена информација да је мртвозорник узрок смрти прогласио неутврђеним, али у складу са могућношћу хипертермије, односно прегријавања.
Према његовим ријечима, и патолози који су прегледали тијела близанаца навели су да је узрок смрти неутврђен.
"Тужилац има дужност да буде искрен, што значи да мора да говори истину пред великом поротом и предочи доказе који иду у прилог одбрани. То су докази који пороти дају разлог да вјерује да особа није крива или да су смрти могле наступити из неког другог разлога, а не због убиства. Тужилац то није учинио", рекао је Филичети за КБОИ.
Тужилаштво је у документима навело да је температура у соби близанаца често достизала 38 степени Целзијуса, али да су дјеца и раније преживљавала високе температуре, те да се вријеме смрти не подудара са највишом температуром тог дана.
"Немају мотив, немају позадинску причу, немају признање... Она то није учинила и они не могу да докажу супротно", додао је Филичети.
Близанци су пронађени мртви у заједничком кревету 1. маја 2025. године. Вакцинисани су осам дана раније.
Дан након вакцинације Шо их је одвела у хитну помоћ јер су били летаргични и имали повишену температуру.
Љекар је процијенио да су симптоми реакција на вакцину, па су дјеца добила лијек за снижавање температуре и пуштена су кући.
Након проналаска тијела, полиција је саопштила да се "сумња на насилну смрт и да се случај тренутно води као убиство", али тада нису именовали осумњичене.
Неколико дана након смрти близанаца, Шо је гостовала у интернет емисији коју производи организација Дјечија здравствена одбрана (Children's Health Defense), група која се противи вакцинацији, а коју је основао актуелни амерички министар здравства Роберт Ф. Кенеди Млађи.
Он није повезан са том организацијом од децембра 2024. године, када је поднио оставку на мјесто предсједника како би се придружио администрацији предсједника Доналда Трампа.
Медицински стручњаци истичу да су дјечије вакцине о којима је ријеч, против хепатитиса А, грипа и Ди-Ти-еј-Пи (DTaP), безбједне и дјелотворне.
Шо је такође једна од тужитељки у поступку пред савезним судом који су Дјечија здравствена одбрана и други покренули против Америчке академије за педијатрију (AAP).
Они оптужују ову организацију за рекетирање и изношење неистина о безбједности вакцинације.
Америчка академија за педијатрију затражила је од суда да одбаци тужбу, назвавши је "најновијим нападом у кампањи против академије" и њеног "коришћења научно утемељених доказа у политици вакцинације".
Андреа Шо налази се у притвору без права на пуштање уз кауцију. Суђење је заказано за јануар.
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