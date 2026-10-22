Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Француско Министарство пољопривреде потврдило је прву инфекцију човјека вирусом "шамонда", откривену код пацијента са тешким случајем поремећаја имунитета који је преминуо почетком октобра.
У саопштењу се подсјећа да је пацијент лијечен од тешке болести у болници у Лиону.
Званичници вјерују да је инфекција настала усљед уједа заражене мушице у источној Француској. Они сматрају да су компликације на мозгу пацијента вјероватно повезане са вирусом.
Међутим, власти су нагласиле да на основу тренутних сазнања о овом вирусу, до данас није идентификован здравствени ризик за општу популацију, објавио је портал "Баха".
Вирус, за који се раније вјеровало да не инфицира људе, први пут је откривен у Нигерији 1960-их и спорадично је регистрован у западној, источној и јужној Африци, као и у Јапану. У Европи је први пут регистрован љетос код стоке.
Француска је обавијестила Свјетску здравствену организацију и Европски центар за превенцију и контролу болести, преноси Срна.
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