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Америчке фирме у Русији имају боље услове због Трампових мировних напора

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22.10.2026 13:08

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Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Америчке компаније које и даље послују у Русији имају бољи третман од својих европских конкурената због напора предсједника САД Доналда Трампа да постигне мир у Украјини, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Америчка администрација чини много како би помогла постизању мирног рјешења у Украјини, док европске престонице не чине ништа да помогну, а истовремено чине много да продуже војна дејства", рекао је Песков новинарима, коментаришући ранији извјештај Ројтерса.

Ројтерс је раније објавио да је Русија појачала притисак на европске компаније као одговор на подршку Европе Украјини, док је су америчке компаније поштеђене усљед поправљања односа и сарадње Москве и Вашингтона.

Руски предсједник Владимир Путин састао се јуче са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивеном Виткофом у Санкт Петербургу, гдје су главне теме биле наставак напора у рјешавању украјинске кризе и продубљивање економске сарадње Русије и САД.

Специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев изјавио је након састанка да се сарадња Русије и САД активно развија на више поља, упркос противљењу Европе, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Америка

Кремљ

Сарадња

Компанија

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