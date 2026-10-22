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Банка отпушта 5.000 људи, након што се окренула вјештачкој интелигенцији!

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22.10.2026 11:20

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Британски гигант Барклис банка саопштила је да очекује смањење броја запослених за око 5.000 до краја 2026. године, након што се окренула вјештачкој интелигенцији /ВИ/ ради ефикаснијег процеса рада.
Фото: YouTube/printscreen

Британски гигант Барклис банка саопштила је да очекује смањење броја запослених за око 5.000 до краја 2026. године, након што се окренула вјештачкој интелигенцији /ВИ/ ради ефикаснијег процеса рада.

Банкарска група навела је да је то око пет одсто укупног броја њених запослених, којих је крајем 2025. године широм свијета било око 93.000.

Око 1.000 радних мјеста укинуто је током прве половине 2026. године, а остатак је распоређен на другу половину године, преноси агенција ДПА.

Већина отказа односи се на оперативне и функционалне улоге у банци.

Из управе је саопштено да је ово "резултат дугогодишњих инвестиција у технологију, које се настављају".

Усвајање ВИ да би се поједини радни процеси учинили ефикаснијим омогућава банци да запосли мање људи на позицијама као што су програмери.

Барклис банка се приближава крају трогодишње стратегије за побољшање учинка, која је укључивала значајно смањење трошкова и јачање технолошких капацитета, преноси Срна.

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Тагови :

Велика Британија

банка

отпуштање радника

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