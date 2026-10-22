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МУП Српске набавља дронове и антидронове

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22.10.2026 11:59

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Фото: ATV

Влада Републике Српске усвојила је информацију о потреби набавке дронова и антидронова за Министарство унутрашњих послова, за шта ће у буџету за 2026. годину бити обезбијеђено три милиона КМ.

Министарства финансија и унутрашњих послова задужена су да обезбиједе потребна средства за ову намјену.

Како је наведено, набавка савремене опреме требало би да допринесе већој безбједности грађана и припадника МУП-а, као и јачању оперативних способности полицијских јединица у кризним ситуацијама.

Из Владе Српске истичу да је циљ и усклађивање опремљености Министарства унутрашњих послова са савременим стандардима и праксом полицијских снага у региону и шире.

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Тагови :

Влада Републике Српске

МУП Републике Српске

сједница

дрон

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