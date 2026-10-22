МУП Српске набавља дронове и антидронове

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Републике Српске усвојила је информацију о потреби набавке дронова и антидронова за Министарство унутрашњих послова, за шта ће у буџету за 2026. годину бити обезбијеђено три милиона КМ.
Министарства финансија и унутрашњих послова задужена су да обезбиједе потребна средства за ову намјену.
Како је наведено, набавка савремене опреме требало би да допринесе већој безбједности грађана и припадника МУП-а, као и јачању оперативних способности полицијских јединица у кризним ситуацијама.
Из Владе Српске истичу да је циљ и усклађивање опремљености Министарства унутрашњих послова са савременим стандардима и праксом полицијских снага у региону и шире.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
22
14
06
14
00
13
56
13
49
Тренутно на програму