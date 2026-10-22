Граорац: Формирати републичку канцеларију за тражење несталих Срба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Републичка организација породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила позвала је предсједника Владе Републике Српске Саву Минића да буде формирана републичка канцеларија за тражење несталих лица, како би се убрзао застој у процесу тражења несталих Срба.
"Најновији случај проналаска два посмртна остатка на Озрену, захваљујући свједоку и истраживачу из Републике Српске показује да се и данас може пронаћи још посмртних остатака, без обзира на временску дистанцу и да је неопходно формирати ову канцеларију", рекла је Срни предсједник ове организације Исидора Граорац.
Граорчева је истакла да није коректна изјава члана Колегијума директора Института за нестала лица БиХ Николе Перишића у вези проналаска два посмртна остатка на Озрену, јер Институт за то нема апсолутно никакве заслуге, ништа нису урадили, нити су својим ангажовањем дошли до сазнања.
"Институт за нестала лица БиХ постоји као институција али по овом питању мало су шта урадили својим радом и залагањем. И док се они ките туђим перјем, породице жељно ишчекују вијести о идентификацијама њихових најмилијих", указује Граорчева.
Према њеним ријечима, након девет година, колико је члан Колегијума директора Института за нестала лица БиХ, Перишић је тек сада чуо за измјештену гробницу групе "Гостовић" у Кучицама коју је лоцирала тадашња Комисија за тражење несталих Републике Српска.
"Нажалост, касно, јер пронашли су само једну локацију са 10 тијела, док су остале измјештене у непознатом правцу, претпоставља се са 52 нестала, заробљена и убијена борца ВРС у кампу `Гостовић`", појашњава Граорчева.
Она је констатовала да вријеме не иде на руку породицама погинулих и несталих из Републике Српске због чега се мора што прије приступити процесу тражења несталих Срба, како је то раније рађено, јер ускоро их неће имати коме предати.
На Озрену су пронађени посмртни остаци двојице српских војника захваљујући информацији бившег припадника Војске Републике Српске /ВРС/, рекао је раније Срни вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
09
53
09
44
09
35
09
32
Тренутно на програму