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Забрањени протести у више француских градова

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22.10.2026 12:39

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Француска демонстрације полиција протести
Фото: Anadolu/Hesham Elsherif

Француске власти у више градова забраниле су протесте планиране за данас након сукоба и пљачки током викенда, у најнасилнијим немирима у земљи у посљедњих неколико година.

Демонстрације планиране у Паризу, Лиону, Лилу и Греноблу су забрањене, што неки виде као кршење права француског народа на организовање протеста, пренио је АП.

Групе средњошколаца и универзитетских студената кажу да ће наставити да се мобилишу, иако је јесењи школски распуст почео ове седмице.

Париска полицијска префектура саопштила је да је забрана неопходна с обзиром на ризик од уличног насиља.

Забрана у Паризу трајаће до 20.00 часова по локалном времену и односиће се на подручја која обухватају предсједничку Јелисејску палату, оба дома парламента и главне жељезничке станице у граду. Подручја у центру Париза која су била тешко погођена пљачкама такође су обухваћена.

Немири у Паризу и другим француским градовима изазвали су снажну реакцију Владе. Ноћни полицијски час уведен је у појединим дијеловима главног града, као и у другим градовима, гдје је успостављен мир, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

забрана

полицијски час

Полиција

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