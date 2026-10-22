Logo

Минић са амбасадором Француске Тијеом о имплементацији изборних резултата у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 13:18

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у наступну посјету новименованог амбасадора Француске у БиХ, Кевина Тулијеа (Kévin Thuillier).
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у наступну посјету новименованог амбасадора Француске у БиХ, Кевина Тулијеа (Kévin Thuillier).

Током састанка, aмбасадор Тулије честитао је премијеру Минићу на изборној побједи за предсједника Републике Српске, те нагласио да ће у фокусу његовог боравка у БиХ бити посвећени рад на поспјешивању процеса ЕУ интеграција и побољшање међусобне економске сарадње.

С друге стране, премијер Минић информисао је амбасадора Тулијеа о имплементацији изборних резултата у Републици Српској, истичући да ће предстојећи процес конституисања новог сазива Народне скупштине и избора нове владе бити веома брзо окончан.

Премијер Минић пренио је амбасадору да постоји значајан неискориштени потенцијал у развоју економске сарадње са Француском, истичући да Српска нуди изузетно стимулативне услове за потенцијалне француске партнере.

Повољне пореске стопе, уз ниску цијену електричне енергије и географска близина ЕУ, чине Српску, нагласио је премијер Минић, атрактивном дестинацијом за развој нових инвестиција, те позвао амбасадора Тулијеа на заједничке активности с циљем потицања што интензивније економске сарадње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Кевин Тулије

Француска

Република Српска

Састанак

Коментари (0)

Више из рубрике

премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској

1 ч

0
Драган Калинић, посланик првог сазива и некадашњи предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Република Српска

Калинић: Оснивање Скупштине српског народа историјски потез

1 ч

0
Влада Републике Српске сједница

Република Српска

"Шуме Српске" се задужују за 55 милиона КМ

2 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске набавља дронове и антидронове

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

22

Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

14

06

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

14

00

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

13

56

ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

13

49

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима