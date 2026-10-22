Минић са амбасадором Француске Тијеом о имплементацији изборних резултата у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у наступну посјету новименованог амбасадора Француске у БиХ, Кевина Тулијеа (Kévin Thuillier).
Током састанка, aмбасадор Тулије честитао је премијеру Минићу на изборној побједи за предсједника Републике Српске, те нагласио да ће у фокусу његовог боравка у БиХ бити посвећени рад на поспјешивању процеса ЕУ интеграција и побољшање међусобне економске сарадње.
С друге стране, премијер Минић информисао је амбасадора Тулијеа о имплементацији изборних резултата у Републици Српској, истичући да ће предстојећи процес конституисања новог сазива Народне скупштине и избора нове владе бити веома брзо окончан.
Премијер Минић пренио је амбасадору да постоји значајан неискориштени потенцијал у развоју економске сарадње са Француском, истичући да Српска нуди изузетно стимулативне услове за потенцијалне француске партнере.
Повољне пореске стопе, уз ниску цијену електричне енергије и географска близина ЕУ, чине Српску, нагласио је премијер Минић, атрактивном дестинацијом за развој нових инвестиција, те позвао амбасадора Тулијеа на заједничке активности с циљем потицања што интензивније економске сарадње.
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