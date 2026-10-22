Калинић: Оснивање Скупштине српског народа историјски потез

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић оцијенио је да је оснивање Скупштине српског народа у БиХ прије 35 година било историјски потез којим је спријечено понављање трагичне судбине Срба из претходних ратова, те указао да сада треба радити на враћању надлежности које су Српској одузете.
"Мислим да је наша одлука тог тренутка била историјска. Можда нисмо ни били свјесни тежине и значаја те одлуке", рекао је Калинић, гостујући у подкасту Медијског система Републике Српске - Срна, поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске.
Калинић се присјетио и настојања да се рад Народне скупштине модернизује током његовог мандата, укључујући увођење скупштинског чекића по узору на британски парламент, који је први пут употријебио приликом инаугурације Биљане Плавшић за предсједника Републике Српске.
Он сматра да је дошло вријеме за доношење новог устава Републике Српске, који би требало да садржи оно што јој је признато Дејтонским мировним споразумом.
"Оно што нам је у Дејтону признато оног тренутка када је потписан, треба поново да буде садржано у новом уставу", истакао је Калинић.
Калинић је рекао да иницијатива Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" предвиђа да Бањалука буде главни град Српске, а Пале престоница.
Он је указао и на потребу ефикаснијег рада Вијећа народа, повратка унутрашњем дијалогу у БиХ и очувања веза са Србијом, истичући да млађе генерације треба да знају како је настала Република Српска и како су формиране њене институције.
Говорећи о будућности Републике Српске, Калинић је нагласио да је за одбрану њених институција неопходно политичко јединство о кључним националним питањима, без обзира на то ко је на власти, а ко у опозицији.
Када је ријеч о међународним приликама и утицају страног фактора у БиХ, Калинић је оцијенио да међународни притисак неће престати, али да су околности данас другачије него у периоду када су високи представници доносили одлуке које су имале далекосежне посљедице по политички живот у Републици Српској.
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