Logo

Битно: Привреда Републике Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

22.10.2026 12:38
Битно: Привреда Републике Српске
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о привреди и новим тржиштима у Републици Српској.

За „Битно” говоре: Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Ведран Пушић, предузетник и Драго Гверић, директор Иновационог центра Бањалука.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

Више из рубрике

АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

Емисије

АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

23 ч

0
Без плана: Бунт генерације З против неједнакости или план за промјену власти?

Емисије

Без плана: Бунт генерације З против неједнакости или план за промјену власти?

1 д

0
Бизнис план: Тржишне прилике, цијене некретнина и нове навике купаца

Емисије

Бизнис план: Тржишне прилике, цијене некретнина и нове навике купаца

2 д

0
Важно - специјал: О енерго колапсу у Републици Српској

Емисије

Важно - специјал: О енерго колапсу у Републици Српској

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

22

Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

14

06

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

14

00

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

13

56

ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

13

49

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима