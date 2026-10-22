Битно: Привреда Републике Српске

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о привреди и новим тржиштима у Републици Српској.
За „Битно” говоре: Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Ведран Пушић, предузетник и Драго Гверић, директор Иновационог центра Бањалука.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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