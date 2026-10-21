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Без плана: Бунт генерације З против неједнакости или план за промјену власти?

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Извор:

АТВ

21.10.2026 11:30
Без плана: Бунт генерације З против неједнакости или план за промјену власти?
Фото: атв

У новом издању емисије „Без плана” говоримо о протестима широм Европе, који све чешће прерастају у насиље, нереде и пљачке, те о побуни генерације З у времену глобалних економских и социјалних изазова.

Да ли је ријеч о спонтаном и оправданом бунту против неједнакости или иза протеста стоји осмишљен план за насилну промјену власти и друштва? Гдје престаје борба за правду, а почиње насиље?

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

без плана

Предраг Ћурковић

Француска

Протести

Генерација З

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