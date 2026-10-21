Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Без плана” говоримо о протестима широм Европе, који све чешће прерастају у насиље, нереде и пљачке, те о побуни генерације З у времену глобалних економских и социјалних изазова.
Да ли је ријеч о спонтаном и оправданом бунту против неједнакости или иза протеста стоји осмишљен план за насилну промјену власти и друштва? Гдје престаје борба за правду, а почиње насиље?
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
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