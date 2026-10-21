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Скандал на Јахорини: Стручна сарадница аутом ударила судиницу Основног суда у Бањалуци

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21.10.2026 11:55

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Полиција Републике Српске / Увиђај
Фото: АТВ

Стручна сарадница Основног суда у Бањалуци Г.Р. задржана је синоћ у полицији у Источном Сарајеву након што је, под дејством алкохола, аутомобилом ударила и повриједила новоименовану судиницу Основног суда у Бањалуци Б.К, сазнаје АТВ.

Инцидент се догодио око поноћи уочи отварања ”XX јубиларног Савјетовања из области грађанског права” који је окупио на стотине правника из цијеле БиХ, као и руководиоце највиших правосудних институција.

Случај пријављен као покушај убиства

Према незваничним информацијама цијели случај полицији је пријавио супруг Б.К. наводећи да се не ради о саобраћајној незгоди, већ покушају убиства, сматрајући да је Г.Р. намјерно предњим дијелом аутомобила ударила у Б.К. која се кретала пјешице и узалудно покушавала да избјегне удар.

Стручна сарадница ”надувала” преко 1 g/kg

Након пријаве, на лице мјеста су упућени полицијски службеници ПУ Источно Сарајево који су извршили увиђај. Осумњичена Г.Р. је позвана у полицију и одређено вријеме је задржана у станици.

”Утврђено је да је била под дејством алкохола од преко 1 g/kg”, каже извор АТВ-а.

О инциденту је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву. У току је рад на утврђивању свих околности инцидента. Како ће случај бити квалификован зависиће од резултата истраге, којом руководи тужилаштво.

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Тагови :

аутом ударила судију

Јахорина

Основни суд Бањалука

инцидент на Јахорини

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