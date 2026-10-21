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Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!

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21.10.2026 12:38

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Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!
Фото: Envato/sergign

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву истражује инцидент који се синоћ догодио на Јахорини када је стручна сарадница Основног суда у Бањалуци Г.Р. аутомобилом ударила и повриједила новоименовану судију тог суда Б.К, потврђено је за АТВ.

”Тужилаштво је обавијештено о догађају и у току је рад на утврђивању свих околности. Случај је тренутно квалификован као кривично дјело непружања помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној несрећи”, рекао је портпарол ОЈТ Источно Сарајево Невен Крамер.

Није знала да је ударила у пјешака

Незванично сазнајемо да је осумњичена Г.Р. тврдила да није знала да је ударила у пјешака, већ у препреку поред пута.

Као што је АТВ писао све се одиграло синоћ око поноћ уочи отварања ”XX јубиларног Савјетовања из области грађанског права” који је окупио на стотине правника из цијеле БиХ, као и руководиоце највиших правосудних институција.

Случај пријављен као покушај убиства

Према незваничним информацијама случај је полицији пријавио супруг Б.К. наводећи да се не ради о саобраћајној незгоди, већ покушају убиства, сматрајући да је Г.Р. намјерно предњим дјелом аутомобила ударила у Б.К. која се кретала пјешице, те је покушавала да избјегне удар.

Након пријаве, на лице мјеста су упућени полицијски службеници ПУ Источно Сарајево који су извршили увиђај. Осумњичена Г.Р. је одређено вријеме задржана у полицијској станици, јер је утврђено да је била под дејством алкохола од преко 1 g/kg, те је јутрос пуштена на слободу.

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Тагови :

аутом ударила судију

инцидент на Јахорини

Основни суд Бањалука

непружање помоћи

ОЈТ Источно Сарајево

Јахорина

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