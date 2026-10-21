Драма у Бањалуци: Уз пријетњу оружјем отели 600 КМ и три Ајфона

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је двије особе из Кључа због сумње да су у Бањалуци уз пријетњу оружјем опљачкали три особе.
Ухапшени су А.О. и С.Ј. оба из Кључа. Њих се терети да су 16. октобра око 10 часова навече уз пријетњу оружјем од три особе отуђили 600 КМ и три телефона марке Ајфон.
На основу наредби Општинског суда у Бихаћу, а у сарадњи са полицијом у Кључу, извршени су претреси просторија која користе ухапшени гдје су и пронађени отуђени предмети.
Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
БиХ
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