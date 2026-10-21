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Драма у Бањалуци: Уз пријетњу оружјем отели 600 КМ и три Ајфона

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21.10.2026 10:12

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је двије особе из Кључа због сумње да су у Бањалуци уз пријетњу оружјем опљачкали три особе.

Ухапшени су А.О. и С.Ј. оба из Кључа. Њих се терети да су 16. октобра око 10 часова навече уз пријетњу оружјем од три особе отуђили 600 КМ и три телефона марке Ајфон.

На основу наредби Општинског суда у Бихаћу, а у сарадњи са полицијом у Кључу, извршени су претреси просторија која користе ухапшени гдје су и пронађени отуђени предмети.

Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Војин Мијатовић

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Тагови :

Крађа

Бањалука

Кључ

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