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Сарајлија ухапшен због исписивања срамне поруке на застави Републике Српске

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21.10.2026 11:09

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Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Фото: RTRS

Сарајлија Н.К. ухапшен је због сумње да је на муралу – застави Републике Српске у Источном Новом Сарајеву исписао увредљиви графит ”геноцидаши”.

”Радећи на расвјетљавању тог кривичног дјела полицијски службеници су дошли до сазнања да се у везу са извршењем може довести Н.К. из Сарајева. Предузимањем оперативно – тактичких мјера и радњи на лоцирању и проналаску лица, те оствареном међуполицијском сарадњом са припадницима МУП-а Кантона Сарајево осумњичени је пронађен и лишен слободе”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Додају да ће након документовања предмета против Н.К. бити достављен извјештај Тужилаштву БиХ о почињеном кривичном дјелу.

увредљиви графит
увредљиви графит
РТРС

Подсјећамо, полицији је јуче ујутро пријављено да је непозната особа оштетила мурал у облику заставе Републике Српске на стамбеној згради у Спасовданској улици, на којој је исписала увредљиву поруку ”геноцидаши”.

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Тагови :

Источно Сарајево

Графит

геноцид

тробојка

Српска тробојка

хапшење

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