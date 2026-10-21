НАТО најозбиљније упозорио Зеленског: Ако овако наставите, слиједи понижење

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Сукоб америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског лидера Владимира Зеленског почео је озбиљно да угрожава способност Украјине да се одбрани од руских напада, пише Блумберг.
Након што су вишемјесечне напетости прошле седмице додатно ескалирале, Сједињене Америчке Државе ограничиле су приступ сателитској технологији Старшилд (Starshield) компаније Спејс Икс (SpaceX), док истовремено касне испоруке ракета за системе противваздушне одбране „Патриот“, који су кључни за одбрану украјинских градова од руских балистичких ракета.
Високи званичници НАТО-а страхују да су односи Зеленског и Трампа толико нарушени да их више није могуће поправити. Извор упознат са разговорима открио је за Блумберг да у Алијанси расте забринутост да би Украјина због таквог развоја догађаја могла бити приморана да прихвати неповољан и понижавајући мировни споразум са Москвом.
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Зеленски се у понедјељак у Ослу састао са специјалним Трамповим изаслаником Стивом Виткофом, а у нову рунду мировних преговора на даљину се укључио и зет америчког предсједника Џаред Кушнер.
До озбиљног погоршања односа Вашингтона и Кијева долази у тренутку када Трамп покушава да сачува републиканску већину на изборима за Конгрес, заказаним за 3. новембар.
Истовремено, Украјина улази у нову зиму у изузетно тешком положају. Руски напади не престају, а залихе ракета неопходних за противваздушну одбрану све су мање.
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„Пред нама је дуга, мрачна и хладна зима“, упозорио је Џастин Логан, директор за одбрамбену и спољну политику вашингтонског Института Кејто (Cato Institute).
Он истиче да је новембар близу, да су украјинске залихе ракета пресретача готово исцрпљене, те да европске земље имају веома ограничене могућности да надокнаде недостатак јер су и њихова складишта празна.
Генерални секретар НАТО-а Марк Руте свјестан је опасности коју доноси све дубљи сукоб Вашингтона и Кијева. Због тога је, према ријечима једног званичника Алијансе, његов главни циљ смиривање тензија и проналажење практичних рјешења која би Украјини омогућила да настави одбрану.
Званичници НАТО-а су зато украјинском руководству упутили до сада најозбиљније упозорење, затраживши од Зеленског да хитно покуша да поправи односе са Вашингтоном.
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Како Блумберг сазнаје од неименованог извора, у Алијанси страхују да би, због Трампове непредвидивости, могле бити доведене у питање чак и испоруке америчког оружја које европске земље плаћају властитим новцем.
Ријеч је о програму Листе приоритетних потреба Украјине (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL), путем којег европске савезнице финансирају набавку америчког наоружања за Кијев.
Извор Блумберга затражио је анонимност јер је ријеч о повјерљивим дипломатским разговорима.
Од почетка руске операције у Украјини у фебруару 2022. године односи Кијева и Вашингтона нису били толико затегнути, нити је сукоб двојице предсједника имао овако личну димензију.
Зеленски је у недјељном интервјуу за Блумберг оптужио Трампа да покушава да примора Украјину на капитулацију пред Русијом.
Украјински предсједник тврди да САД намјерно успоравају испоруке ракета пресретача за системе „Патриот“, којима се украјински градови штите од руских напада.
Истовремено, украјински званичници све отвореније изражавају сумњу да им Вашингтон повремено ускраћује обавјештајне податке и рана упозорења о лансирању руских балистичких ракета.
Иако Трамп упорно негира да је лично наредио ограничавање сателитске мреже Старлинк (Starlink), амерички предсједник и његова администрација не крију незадовољство Зеленским.
Притисак на Кијев расте, док Вашингтон истовремено ублажава притисак на руског предсједника Владимира Путина.
Трамп је у понедјељак поручио да би неко други требало да преговара у име Украјине. Само дан раније на друштвеним мрежама оштро је критиковао Зеленског због украјинских напада на руске рафинерије нафте, истовремено бранећи своју политику према Москви.
„Русија је, искрено говорећи, према Украјини сасвим у реду. Нису урадили богзна шта“, изјавио је Трамп новинарима уочи пута у Канзас.
Европски дипломати иза затворених врата покушавају да посредују и поправе односе између Бијеле куће и Кијева, али засад не планирају одлазак у Вашингтон.
Раније су европски званичници редовно путовали у америчку пријестоницу како би смиривали сукобе Трампа и Зеленског, нарочито након њихове жестоке вербалне расправе у Овалном кабинету у фебруару прошле године.
За Европу је погоршање односа САД и Украјине постало питање од изузетног значаја.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц упозорио је у понедјељак да Путинов циљ није само војни пораз Украјине, већ и поткопавање демократије на европском континенту.
„Сваки пут када се састанем са Доналдом Трампом, покушавам да га увјерим да је то и у његовом интересу“, рекао је Мерц за Блумберг ТВ.
Према његовим ријечима, стабилна Европа и Европска унија као глобални партнер представљају вриједност и за саме Сједињене Америчке Државе.
Трамп је од европских лидера раније захтијевао да преузму највећи дио финансирања војне помоћи Украјини.
Међутим, већина војних аналитичара, али и све већи број републиканских конгресмена, сматра да амерички предсједник сада врши притисак на погрешну страну у рату.
Проблем није само у ограничавању испорука офанзивног наоружања. Према оцјенама критичара његове политике, Трамп угрожава и основне одбрамбене капацитете Украјине, прије свега противваздушну одбрану.
Посљедњи сукоб додатно је распламсан након што је Трамп једнострано одлучио да дозволи увоз руског дизел-горива и замрзне нови пакет санкција против руског енергетског сектора, који је усвојио Конгрес.
Посебан проблем за Бијелу кућу представљају украјински напади далекометним дроновима на руска нафтна постројења.
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Уочи избора на којима би републиканци могли да изгубе већину у најмање једном дому Конгреса, Трампова администрација настоји да одговорност за високе цијене горива пребаци на Кијев, умјесто на рат који су Сједињене Америчке Државе покренуле у Ирану.
Зеленски је у недјељном интервјуу нагласио да Вашингтон касни чак и са испорукама ракета за „Патриот“ које су Украјина и њени партнери већ платили.
Према његовим ријечима, Украјина тренутно добија свега 12 ракета мјесечно, што је четири пута мање од количине коју је испоручивала администрација бившег предсједника Џозефа Бајдена.
Додатни проблем представља чињеница да Трампова администрација те ракете наплаћује, док их је Бајденова влада испоручивала бесплатно у оквиру војне помоћи.
Марк Кансијан, бивши стручњак за војни буџет који сада ради у вашингтонском Центру за стратешке и међународне студије (Center for Strategic and International Studies – CSIS), упозорава да су и америчке залихе ракета „Патриот“ на забрињавајуће ниском нивоу.
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„Залихе ракета 'Патриот' у самим Сједињеним Америчким Државама изузетно су мале. Према нашим процјенама, остало их је свега око 800“, објаснио је Кансијан.
Пентагон страхује да би могао остати без довољно ракета уколико оне буду потребне за сукобе на Блиском истоку или евентуални рат са Кином.
Амерички државни секретар Марко Рубио избјегао је директан одговор на новинарско питање да ли су односи двије администрације неповратно нарушени.
Умјесто тога, поручио је да је Трампов једини циљ окончање рата.
„Он је спреман да уради све како би се рат завршио, чак и ако то значи да мора да подстакне обје стране да сједну за преговарачки сто“, изјавио је Рубио.
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