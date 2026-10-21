Састанак Путина и Виткофа у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ редакција
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Састанак између специјалног изасланика америчког предсједника Стива Виткофа и предсједника Русије Владимира Путина почео је у Санкт Петербургу, извјештавају РИА Новости.
На састанку са Виткофом, Путин је захвалио Трампу на пажњи коју је посветио питању рјешавања сукоба у Украјини. Руски лидер је напоменуо да је Трамп у њиховом посљедњем разговору нагласио потребу за окончањем сукоба.
Руски лидер је на састанку изразио интересовање за обнављање економске сарадње са Сједињеним Државама и питао за резултате састанка у Норвешкој.
Виткоф је изјавио да су преговори у Ослу били продуктивни и да је постигнут напредак. Према његовим ријечима, постоје темељи за окончање борбених дејстава.
Амерички изасланик је захвалио Путину на ослобађању Стивена Хабарда, а руски предсједник је истакао да се Хабард налази на аеродрому „Пулково“.
Раније је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков изјавио да је састанак договорен прије неколико дана, као и да ће на њему учествовати специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
Ушаков је такође напоменуо да је Москва обавијештена да се зет америчког предсједника Џаред Кушнер разболио, па стога није отпутовао на разговоре.
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