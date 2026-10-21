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Састанак Путина и Виткофа у Санкт Петербургу

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21.10.2026 11:13

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Састанак Путина и Виткофа у Санкт Петербургу
Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool

Састанак између специјалног изасланика америчког предсједника Стива Виткофа и предсједника Русије Владимира Путина почео је у Санкт Петербургу, извјештавају РИА Новости.

На састанку са Виткофом, Путин је захвалио Трампу на пажњи коју је посветио питању рјешавања сукоба у Украјини. Руски лидер је напоменуо да је Трамп у њиховом посљедњем разговору нагласио потребу за окончањем сукоба.

Руски лидер је на састанку изразио интересовање за обнављање економске сарадње са Сједињеним Државама и питао за резултате састанка у Норвешкој.

Виткоф је изјавио да су преговори у Ослу били продуктивни и да је постигнут напредак. Према његовим ријечима, постоје темељи за окончање борбених дејстава.

Амерички изасланик је захвалио Путину на ослобађању Стивена Хабарда, а руски предсједник је истакао да се Хабард налази на аеродрому „Пулково“.

Раније је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков изјавио да је састанак договорен прије неколико дана, као и да ће на њему учествовати специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

Ушаков је такође напоменуо да је Москва обавијештена да се зет америчког предсједника Џаред Кушнер разболио, па стога није отпутовао на разговоре.

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Тагови :

Владимир Путин

Стив Виткоф

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