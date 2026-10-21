Аутор:АТВ редакција
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Нешто више од половине Американаца – 55 посто – и даље подржава смртну казну за особе осуђене за најтежа кривична дјела.
Трећина Американаца сматра да би држава требало да покуша поново да изврши смртну казну над осуђеним криминалцем, уколико први покушај погубљења не успије, показала је анкета агенција Ројтерс и Ипсос, спроведена након неуспјелог покушаја погубљења смртоносном инјекцијом у Тенесију.
Анкета је показала да 39 посто испитаника сматра да би, након неуспелог погубљења, држава умјесто тога требало да осуђеницима омогући издржавање казне доживотног затвора, док 26 посто испитаника није било сигурно који је приступ бољи.
Национално истраживање открило је да само мањи дио јавности подржава поновни покушај погубљења затвореника који преживе први покушај. Са овим питањем се сада суочава Тенеси, након што је педесетогодишња Криста Пајк прошлог мјесеца у Нешвилу преживјела два покушаја погубљења смртоносном инјекцијом.
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Пајк је након покушаја погубљења пребачена у болницу у критичном стању и са тешким повредама руку, након што два пута убризган барбитурат пентобарбитал – супстанца која изазива опекотине – није успио да је усмрти. Ово је био други случај у Тенесију ове године у којем је погубљење смртоносном инјекцијом пошло по злу. Криста Пајк је дошла свијести тек пет дана касније.
Већина земаља широм свијета, као и 23 америчке савезне државе, укинуле су смртну казну. Оне америчке државе које је и даље примјењују, посљедњих година имају потешкоћа са набавком средстава за извршење погубљења, па су неке од њих разматрале и друге методе, укључујући стрељачке водове.
Нешто више од половине Американаца – 55 посто – и даље подржава смртну казну за особе осуђене за најтежа кривична дјела. Тај проценат је мањи у односу на 2017. годину, када је у анкети Ројтерса/Ипсоса 63 одсто испитаника изјавило да подржава ову праксу. Око 31 процената испитаника у најновијој анкети изјавило је да се противи смртној казни, док 13 одсто испитаника није знало одговор или није одговорило на питање.
Ово питање је добило на новом значају док судови разматрају да ли државе имају право да поново покушају извршење смртне казне након што први покушај није успио.
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Врховни суд САД недавно је дозволио једној савезној држави да закаже нови датум погубљења након што претходни покушај није успио. Кенет Смит, осуђен за убиство по наруџбини из 1988. године, преживио је извршење смртне казне у Алабами 2022. године, након што затворски службеници нису успјели да успоставе интравенски приступ. Међутим, Алабама је у томе успјела из другог покушаја, 2024. године, применом нове методе гушења азотом.
Амерички министар одбране Пит Хегсет недавно је покренуо идеју о првом преносу извршења смртне казне у САД уживо – ријеч је о планираном погубљењу стрељањем Нидала Хасана, бившег мајора америчке војске који је убио 13 људи у војној бази "Форт Худ" у Тексасу.
Након бројних критика председник Доналд Трамп је одустао од планова за пренос уживо, мада званичници и даље намјеравају да изврше погубљење 3. децембра, преноси РТ Балкан.
Око 46 посто Американаца, укључујући 29 одсто демократа и 71 проценат републиканаца, сматра да је прикладно погубити Хасана стрељањем. Међутим, 71 одсто испитаника – укључујући већину и демократа и републиканаца – изјавило је да је неприкладно јавно приказивати извршења смртних казни путем телевизије или интернета.
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