Познато здравствено стање затворенице након покушаја извршења смртне казне

Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк се у уторак пробудила збуњена у болничком кревету, након неуспјешног покушаја извршења смртне казне смртоносном инјекцијом. Питала је гдје се налази и ко је са њом, након што су се њени адвокати плашили да је доживјела мождану смрт.
"На шок свих, укључујући мене, њен правни тим и медицински тим, Криста се пробудила и почела да говори", рекао је у сриједу новинарима Ренди Спајви, један од њених адвоката.
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Према његовим ријечима, њене прве ријечи биле су: "Гдје сам?" и "Ко сте ви?" Он је рекао да Пајк чека дуг пут до опоравка.
Спајви је додао да је Пајк тренутно љута и збуњена због свега, али да је барем дјелимично свјесна да је држава покушала да је погуби.
Пајк је од неуспјешног извршења казне 30. септембра била на апаратима за одржавање живота. Наводно се жалила да је боли рука, рекавши да има осјећај "као да ће сваког тренутка пући".
Након што је Пајк хоспитализована, њени адвокати су у петак поднијели хитан захтјев, наводећи да су проблеми са приступом вени довели до тога да смртоносни лијек исцури у околно ткиво на њеним рукама. Навели су да су јој руке биле отечене, опечене и прекривене пликовима.
Спајви је рекао да Пајк има упалу плућа, да не може да гута и да има крвни угрушак у једној руци. Њене шаке је описао као да изгледају као када бисте надували хируршку рукавицу. И даље није јасно да ли ће поново моћи да користи своје руке.
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Ове информације објављене су након што је канцеларка округа Дејвидсон, И’Ашеа Мајлс, одобрила хитан захтјев за очување доказа повезаних са покушајем извршења казне.
Мајлс је рекла да ће издати писани налог којим ће држава бити обавезана да сачува релевантне физичке доказе и документацију, укључујући лијекове, шприцеве, интравенске линије, медицински материјал и средства за везивање која се налазе у њеном поседу.
"Овај случај је, најблаже речено, јединствен", рекла је Мајлс током хитног рочишта. "Имајући у виду развој ситуације, суд ће одобрити захтјев за очување релевантних доказа."
Налог се односи и на медицински отпад, амбалажу лијекова, фотографије, снимке, биљешке особља, евиденције и електронску комуникацију, укључујући поруке о компликацијама, одлуци да се извршење казне прекине и позиву хитној помоћи.
То обухвата и потенцијално шифровану комуникацију међу запосленима Одјељења за извршење казни државе Тенеси (ТДОЦ) током периода када су, према ријечима свједока, завјесе биле затворене. Мајлс је такође наложила ТДОЦ-у да покуша да пронађе релевантне доказе уколико је нешто већ било бачено, обрисано или уништено. У налогу се не наводи да је било који доказ заиста изгубљен.
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Адвокатица Пајк, Кели Хенри, рекла је да је очување доказа важно због могућих будућих правних поступака, истичући да држава није обећала да Пајк више никада неће бити суочена са извршењем смртне казне. Помоћник државног тужиоца Вил Ејерс одбио је да каже да ли ће држава поново тражити налог за извршење смртне казне.
Правни тим Пајк поново је затражио од гувернера Била Лија да јој смртну казну преиначи у доживотни затвор без могућности условног отпуста.
Порота је 1996. године прогласила Пајк кривом за убиство 19-годишње Колин Слеммер из 1995. године. Тужиоци су навели да је Пајк, тада 18-годишњакиња, убила своју колегиницу са програма Јоб Цорпс у Ноксвилу у налету љубоморе. Према наводима тужилаштва, на тијелу Слеммерове био је урезан пентаграм, а Пајк је узела дио њене лобање као сувенир и касније се тиме хвалила.
(Курир)
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