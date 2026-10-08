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Појефтинило гориво, ово су нове цијене

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08.10.2026 15:19

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Цијене горива у ФБиХ посљедњих дана биљеже различита кретања, али је код дизела забиљежено ново појефтињење.

Према најновијим подацима за четвртак, 8. октобар, просјечна цијена дизела у ФБиХ креће се око 3,74 КМ по литру, док је бензин Супер 95 у просјеку око 3,40 КМ.

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Дизел је на нивоу цијеле БиХ у посљедњих седам дана појефтинио за око 5 фенинга, односно 1,3 одсто, са просјечних 3,79 на 3,74 КМ. У односу на прије мјесец дана, међутим, и даље је скупљи око 28 фенинга по литру.

На бензинским пумпама у ФБиХ постоје значајне разлике у цијенама. Најјефтинији дизел тренутно се може пронаћи за 3,58 КМ по литру, док је најнижа забиљежена цијена бензина Супер 95 3,13 КМ.

Када је ријеч о кантонима, просјек цијене дизела најнижи је у Кантону Сарајево и Западнохерцеговачком кантону, гдје износи 3,72 КМ по литру. Највиши кантонални просјек биљежи Посавски кантон, 3,78 КМ.

Код бензина Супер 95 разлике су нешто израженије. У Сарајеву се, према посљедњим доступним подацима, најнижа цијена креће око 3,26 КМ по литру, док поједине пумпе имају осјетно више цијене.

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Иако је дизел посљедњих дана појефтинио, цијене су и даље знатно више него почетком аугуста. Просјечна цијена дизела тада је била око 3,39 КМ, што значи да је гориво за два мјесеца поскупјело за више од 30 фенинга по литру. Код бензина Супер 95 раст је још израженији од почетка аугуста просјечна цијена порасла је за око 43 фенинга.

Дизел се сада у Републици Српској продаје по цијени од 3,71 до 3,79 КМ, док се цијена бензина креће од 3,29 до 3,45 КМ.

(Радиосарајево)

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Тагови :

гориво

Цијене горива

Дизел цијена

цијена дизела

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