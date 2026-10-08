Ормуски мореуз готово пуст: Број бродова пао на најнижи ниво за два мјесеца

Аутор:АТВ редакција
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Број бродова који пролазе кроз Ормуски мореуз пао је на најнижи ниво за више од два мјесеца.
И то након што су напади на танкере прошле недјеље достигли врхунац од почетка сукоба Сједињених Америчких Држава и Израела са Ираном, показују најновији подаци о поморском саобраћају аналитичке куће „Кплер“.
Како се наводи, у уторак је кроз мореуз прошло седам бродова са сировинама, што је најмањи број од 23. јула, пренио је Ројтерс. „Количина сирове нафте која пролази кроз мореуз опала је за 27 одсто у односу на максимум забиљежен током сукоба претходне недјеље, спустивши се на најмање 10,1 милион барела дневно“, навели су у најновијем извјештају аналитичари компаније „Кплер“, Емануел Белострино и Јуи Ториката.
Они су додали да је то повратак на септембарски просјек, али и даље износи 74 одсто од нивоа прије почетка сукоба.
Како су они навели, највећи дио пада односи се на претовар нафте са брода на брод у Оманском заливу, гдје се терет пребацује између танкера.
Извоз са обале Оманског залива и из Црвеног мора порастао је, међутим, на 6,7 милиона барела дневно, што је више него двоструко у односу на нивое прије сукоба, чиме је надокнађен губитак у снабдијевању из Ормуског мореуза, навели су аналитичари.
Они су указали да је то помогло да се укупан извоз сирове нафте са Блиског истока задржи на нивоу од прије почетка сукоба.
Број бродова који пролазе кроз мореуз благо је порастао на 10 у сриједу, али је то и даље знатно испод дневних бројки од преко 20 бродова забиљежених у недјељу и понедјељак, показују подаци.
У протекла два дана више бродова је ушло у мореуз него што је из њега изашло. Ове бројке не укључују бродове који пролазе са искљученим транспондерима система за аутоматску идентификацију (АИС) како би избјегли откривање. Подаци компаније ЛСЕГ о свим бродовима који пролазе кроз мореуз показали су да их је у уторак било осам, равномјерно подијељених између улазака и излазака, што је пад у односу на 14 бродова претходног дана.
Компанија је додала да је међу њима било пет танкера за нафту, као и танкер за течни природни гас Ал Мафџар, који је натоварен у Рас Лафану у Катару и требало је да се упути ка луци Касим у Пакистану.
Напади на танкере који плове кроз Ормус достигли су највећи број од почетка рата у Ирану прошле недјеље, навели су извори поморске безбједносне службе који прате инциденте, јер су произвођачи из Персијског залива направили већи извозни потез.
У посљедњем инциденту, пројектили су погодили танкер 51 наутичку миљу сјеверно од катарског Мадинат аш Шамала, а пријављено је да има жртава, саопштила је у сриједу агенција Уједињеног Краљевства за поморске трговинске операције.
Прије почетка рата у Ирану 28. фебруара, око 125 великих комерцијалних бродова дневно је пролазило кроз мореуз, укључујући танкере, пловила за превоз гаса, бродове за превоз расутог терета, као и контејнерске бродове, подсјетио је Ројтерс.
Њихов терет је чинио петину глобалних залиха сирове нафте и течног природног гаса, преноси Танјуг.
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