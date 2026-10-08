Снимљен тренутак урушавања зграде у Истанбулу

Аутор:АТВ редакција
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Сигурносна камера забиљежила је драматичан тренутак када се седмоспратна зграда у истанбулском округу Малтепе изненада почела урушавати.
На снимку се види како се дио објекта нагло обрушава, док се у свега неколико тренутака око зграде ствара велики облак прашине.
Урушавање се догодило око 5:40 сати по локалном времену. На терен су одмах упућене екипе турске Агенције за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама (АФАД), које су покренуле акцију потраге и спашавања.
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Према информацијама локалних медија, из рушевина је спашено најмање десет особа, међу којима је троје дјеце, док су пронађена и два тијела.
Зграда је изграђена 1987. године и имала је приземље, које је кориштено као пословни простор, те шест спратова са укупно 12 станова. Према званичним подацима, у објекту су биле пријављене 33 особе, преноси "Радиосарајево".
Узрок урушавања још није утврђен, а спасилачке екипе настављају претрагу рушевина.
#IGR: Seven-Storey Building Collapses in Istanbul
Security camera footage captured the collapse of a seven-storey building in Turkey's Istanbul on Thursday.
At least two people were killed, while 10 others, including three children, were rescued, according to local media reports.
Emergency teams from Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) were deployed to the site and continued rescue operations.— India Global Review (@IGR_Media) October 8, 2026
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