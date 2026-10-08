Logo

Снимљен тренутак урушавања зграде у Истанбулу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 15:23

Коментари:

0
Урушила се зграда у Истанбулу
Фото: Screenshot / X

Сигурносна камера забиљежила је драматичан тренутак када се седмоспратна зграда у истанбулском округу Малтепе изненада почела урушавати.

На снимку се види како се дио објекта нагло обрушава, док се у свега неколико тренутака око зграде ствара велики облак прашине.

Урушавање се догодило око 5:40 сати по локалном времену. На терен су одмах упућене екипе турске Агенције за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама (АФАД), које су покренуле акцију потраге и спашавања.

Гориво пумпа точење горива

Економија

Појефтинило гориво, ово су нове цијене

Према информацијама локалних медија, из рушевина је спашено најмање десет особа, међу којима је троје дјеце, док су пронађена и два тијела.

Зграда је изграђена 1987. године и имала је приземље, које је кориштено као пословни простор, те шест спратова са укупно 12 станова. Према званичним подацима, у објекту су биле пријављене 33 особе, преноси "Радиосарајево".

Узрок урушавања још није утврђен, а спасилачке екипе настављају претрагу рушевина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

урушавање зграде

зграда

Истанбул

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Њемачке

Свијет

Пуцњава у Њемачкој: Једна особа реанимирана

3 ч

0
У Ријаду одјекнуле детонације

Свијет

У Ријаду одјекнуле детонације

3 ч

0
Амерички државни секретар Марко Рубио говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.

Свијет

Рубио упозорио Европу

3 ч

0
Haker

Свијет

Хакери напали 53 компаније у Јапану

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима