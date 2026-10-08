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Намирнице које садрже више витамина Ц него наранџе

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08.10.2026 15:09

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Намирнице које садрже више витамина Ц него наранџе
Фото: Pixabay

Витамин Ц, такође познат као аскорбат или аскорбинска киселина, најпознатији је по јачању снажног, здравог имуног система. Али утицај овог витамина на опште здравље далеко превазилази ову корист, иако је и она веома важна.

"Иако обично повезујемо витамин Ц са јачањем нашег имуног система, он чини много више од тога", наглашава Џес Дегор, регистровани дијететичар за дијабетес.

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"То је моћан антиоксиданс, што значи да помаже у заштити ваших ћелија од оштећења изазваних стресом, лошом исхраном, загађењем и другим проблемима који долазе са животом у ужурбаном, модерном свијету."

Витамин Ц је такође кључни фактор у процесу синтезе колагена. Витамин Ц чак може подржати апсорпцију хранљивих материја и производњу енергије. Помаже у апсорпцији гвожђа, тачније, нехемског гвожђа, које се налази у биљној храни. Нехемско гвожђе се не апсорбује тако ефикасно као гвожђе које добијате из животињских производа, али у комбинацији са извором витамина Ц, ваше тијело је у стању да ефикасније апсорбује гвожђе.

Што се тиче дневних потреба за витамином Ц, Национални институти за здравље препоручују одраслим женама старијим од 19 година да конзумирају најмање 75 милиграма (мг) дневно, а одраслим мушкарцима 90 мг сваког дана. Да би испунили ове циљеве, многи људи се окрећу цитрусном воћу – посебно поморанџама. И није ни чудо, јер једна мала поморанџа обезбјеђује око 50 мг витамина, што је 56 до 67 процената дневних потреба.

Међутим, поморанџе (или сви агруми) нису једина храна богата витамином Ц која вам може помоћи да задовољите дневне потребе за овим витамином – мноштво другог воћа и поврћа може вас довести до тог циља.

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Црвена паприка

Садржај витамина Ц: 118 мг по једној шољи исјецкане паприке

Црвене паприке треба цијенити подједнако као и цитрусно воће када је у питању садржај витамина Ц, јер једна шоља садржи више него двоструко више витамина Ц од мале поморанџе. Међутим, здравствене користи црвених паприка се ту не завршавају. Поред витамина Ц, оне су богате и витамином А, који подржава здравље вида и коже.

Броколи

Садржај витамина Ц: 102 мг по једној шољи

Броколи није само савршен додатак тјестенини или супи, већ је и пун хранљивих материја – укључујући витамин Ц. Поред високог садржаја микронутријената по шољи, броколи такође нуди значајне количине влакана, витамина К и фолата, што подржава згрушавање крви, као и здравље срца, ћелија и ДНК.

Кељ

Садржај витамина Ц: 75 мг по једној шољи сировог поврћа

Иако можда није ваше омиљено поврће, прокељ је заиста права суперхрана. Препун влакана, фолата, витамина А и витамина К, ово поврће из породице крсташица подржава многе аспекте општег здравља, укључујући цријева, ћелије, очи и имунитет. Поред тога, можете да га једете и сировог и куваног.

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Шпинат

Садржај витамина Ц: 60 мг на 3/4 шоље куваног спанаћа

Као још једно популарно лиснато зелено поврће, спанаћ је свестран састојак, који се одлично уклапа у смутије, јела од јаја, супе, чорбе, тјестенине, салате, пржена јела и још много тога.

Али поред свог неутралног, благог укуса, спанаћ има толико тога да понуди у погледу исхране. Витамин Ц који јача имунитет, витамин К који подржава срце, калцијум који изграђује кости, гвожђе које учествује у стварању црвених крвних зрнаца и магнезијум који подстиче опуштање само су неке од хранљивих материја о којима се може писати када је у питању спанаћ, преноси Реал Симпле.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

Витамин Ц

здравље

витамини

поврће

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