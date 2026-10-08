Logo

Криста Пајк је на ногама и хода! Откривено шта тачно осјећа послије двије смртоносне дозе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 11:11

Коментари:

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.
Фото: Tanjug/TDOC via AP

Криста Пајк је "на ногама и хода" док се налази у болници након прошлонедељног неуспјелог покушаја њеног погубљења у америчкој савезној држави Тенеси, рекао је члан њеног правног тима, а преноси ББЦ.

Пајк (50), која је осуђена на смрт због убиства Колин Слемер, које је 1995. године починила заједно са тадашњим дечком, преживјела је двије смртоносне инјекције 30. септембра. Стручњаци су овај случај описали као пресједан без познатог примјера.

Адвокат Стивен Ферел рекао је у сриједу увече за емисију "Тодеј" ББЦ Радија 4 да није директно разговарао са Пајк, али да је сазнао да се први пут креће по болничкој соби, иако је и даље ментално "успорена и конфузна".

Суд је раније наложио савезној држави Тенеси да сачува све доказе повезане са неуспјелим погубљењем. Ти докази могли би да буду основа за будућу тужбу против државе.

Случај Кристе Пајк сада улази у потпуно неистражену правну ситуацију, јер се верује да је она једина особа која је преживјела покушај погубљења смртоносном инјекцијом.

Криста Пајк

Свијет

Бијесна што се пробудила након смртоносне инјекције: Ово су биле њене прве ријечи

Неуспјело погубљење мајка Колин Слемер назвала је "хаосом", а она је била међу онима који су инсистирали на томе да Пајк буде погубљена.

Пајкин тадашњи дечко Тадарел Шип, који је учествовао у убиству Слемер, избјегао је смртну казну јер у вријеме извршења злочина није био пунољетан. Он се и даље налази у затвору.

Пајк је имала 18, а Шип 17 година када су претукли, мучили и убили 19-годишњу Слемер, коју су упознали у кампу за радну обуку намјењеном проблематичним тинејџерима.

Према најновијим информацијама које је њен тим дао ББЦ-ју, Пајк и даље осјећа посљедице пентобарбитала, лијека који јој је затворско особље убризгало у двије дозе током заказаног погубљења 30. септембра.

Када је постало јасно да неће преминути, Пајк је пребачена у болницу, гдје је у почетку била без свијести и у критичном стању, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Криста Пајк

Затвор

Смртоносна инјекција

Смртна казна

Америка

Коментари (0)

Прочитајте више

Криста Пика

Свијет

Криста Пајк мисли да је септембар: Откривено шта је рекла након неуспјешног погубљења

13 ч

0
Криста Пика

Свијет

Пробудила се Криста Пајк након неуспјелог погубљења

1 д

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Свијет

Узнемирујуће откриће с неуспјешне егзекуције Кристе Пајк: Ево чему је служио тег за папир у соби

2 д

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Свијет

Постоји само један начин да се понови извршење смртне казне над Кристом Пајк: У супротном је немогуће!

2 д

0

Више из рубрике

Лош знак: Изронило ново острво, нестаје највеће свјетско унутрашње море

Свијет

Лош знак: Изронило ново острво, нестаје највеће свјетско унутрашње море

29 мин

0
Статуа краљице Викторије испред Градске вијећнице у Бирмингему, са плавим небом у позадини.

Свијет

Убијена љекара британске краљевске породице: Супруг ухапшен због сумње на убиство

37 мин

0
Најмање пет особа, међу којима је двоје дјеце, живо је извучено из рушевина након што су се у седмоспратници у истанбулском дистрикту Малтепе урушила три спрата.

Свијет

Дијете живо извучено из рушевина након урушавања зграде у Истанбулу

45 мин

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

Свијет

Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

54 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима