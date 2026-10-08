Криста Пајк је на ногама и хода! Откривено шта тачно осјећа послије двије смртоносне дозе

Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк је "на ногама и хода" док се налази у болници након прошлонедељног неуспјелог покушаја њеног погубљења у америчкој савезној држави Тенеси, рекао је члан њеног правног тима, а преноси ББЦ.
Пајк (50), која је осуђена на смрт због убиства Колин Слемер, које је 1995. године починила заједно са тадашњим дечком, преживјела је двије смртоносне инјекције 30. септембра. Стручњаци су овај случај описали као пресједан без познатог примјера.
Адвокат Стивен Ферел рекао је у сриједу увече за емисију "Тодеј" ББЦ Радија 4 да није директно разговарао са Пајк, али да је сазнао да се први пут креће по болничкој соби, иако је и даље ментално "успорена и конфузна".
Суд је раније наложио савезној држави Тенеси да сачува све доказе повезане са неуспјелим погубљењем. Ти докази могли би да буду основа за будућу тужбу против државе.
Случај Кристе Пајк сада улази у потпуно неистражену правну ситуацију, јер се верује да је она једина особа која је преживјела покушај погубљења смртоносном инјекцијом.
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Неуспјело погубљење мајка Колин Слемер назвала је "хаосом", а она је била међу онима који су инсистирали на томе да Пајк буде погубљена.
Пајкин тадашњи дечко Тадарел Шип, који је учествовао у убиству Слемер, избјегао је смртну казну јер у вријеме извршења злочина није био пунољетан. Он се и даље налази у затвору.
Пајк је имала 18, а Шип 17 година када су претукли, мучили и убили 19-годишњу Слемер, коју су упознали у кампу за радну обуку намјењеном проблематичним тинејџерима.
Према најновијим информацијама које је њен тим дао ББЦ-ју, Пајк и даље осјећа посљедице пентобарбитала, лијека који јој је затворско особље убризгало у двије дозе током заказаног погубљења 30. септембра.
Када је постало јасно да неће преминути, Пајк је пребачена у болницу, гдје је у почетку била без свијести и у критичном стању, преноси Телеграф.
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