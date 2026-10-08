Дијете живо извучено из рушевина након урушавања зграде у Истанбулу

Аутор:АТВ редакција
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Најмање пет особа, међу којима је двоје дјеце, живо је извучено из рушевина након што су се у седмоспратници у истанбулском дистрикту Малтепе урушила три спрата.
До урушавања је дошло око 5.40 часова у насељу Цевизли, а узрок несреће за сада није познат.
Након дојаве о инциденту, на мјесто догађаја упућене су екипе ватрогасаца, АФАД-а, УМКЕ-а, полиције и здравствених служби. Евакуисане су особе које су се налазиле на вишим спратовима, док је у рушевинама покренута опсежна акција потраге и спасавања.
Спасиоци су, уз помоћ паса трагача, из рушевина извукли пет особа, међу којима је двоје дјеце. Они су предати медицинским екипама и превезени у оближње болнице.
Према ријечима гувернера Истанбула Давута Гула, нико од до сада спасених није животно угрожен.
Он је навео да је зграда изграђена 1987. године и да има приземље и шест спратова, при чему се у приземљу налази пословни простор, а на преосталих шест спратова станови.
Гул је рекао да су двије особе које живе у четири стана биле ван Истанбула, док је од преосталих 12 особа пет спасено, са четири је успостављен контакт, а потрага за још три особе се наставља.
„Оно што треба учинити јесте да што је могуће брже и на сигуран начин проведемо акцију потраге и спасавања, збринемо наше суграђане које смо евакуисали и обезбиједимо лијечење повријеђених“, рекао је Гул.
Током акције једном ватрогасцу је позлило и изгубио је свијест, након чега је превезен у болницу.
Прилази улици у којој се налази оштећена зграда превентивно су затворени за саобраћај, док је шире подручје обезбијеђено сигурносном траком како би спасиоци могли несметано да раде.
Због опасности од даљег урушавања преосталих дијелова објекта, спасилачке екипе у зграду улазе контролисано. На мјесто догађаја упућен је и већи број грађевинских машина из околних општина како би помогле у акцији.
Потрага за евентуално заробљеним особама и даље траје, преноси Аваз
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