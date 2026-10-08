Нови напад у школи, једна особа убијена, двије повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је убијена, а двије повријеђене у нападу оштрим предметом у школи у пољском граду Лешчиодол-Новинама, а петнаестогодишњи нападач је ухапшен, саопштила је полиција.
Убијена је жена /37/, која је била радник школе, док су повријеђени директор школе, који је савладао нападача, и домар.
Нападач је бивши ученик школе.
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Напад у Пољској: Избодено шесторо ђака и наставника
Министар унутрашњих послова Марчин Кјервињски рекао је да је у одвојеном инциденту у Серпцу полиција привела седамнаестогодишњака који је планирао напад, а код кога су у ранцу пронађена два ножа.
У школи у пољском граду Остроленка јуче је повријеђено десет људи у нападу деветнаестогодишњака.
Полиција је убрзо након инцидента привела осумњиченог, који је сам себе повриједио, преноси Срна.
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