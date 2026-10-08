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Нови напад у школи, једна особа убијена, двије повријеђене

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08.10.2026 11:47

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ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

Једна особа је убијена, а двије повријеђене у нападу оштрим предметом у школи у пољском граду Лешчиодол-Новинама, а петнаестогодишњи нападач је ухапшен, саопштила је полиција.

Убијена је жена /37/, која је била радник школе, док су повријеђени директор школе, који је савладао нападача, и домар.

Нападач је бивши ученик школе.

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Министар унутрашњих послова Марчин Кјервињски рекао је да је у одвојеном инциденту у Серпцу полиција привела седамнаестогодишњака који је планирао напад, а код кога су у ранцу пронађена два ножа.

У школи у пољском граду Остроленка јуче је повријеђено десет људи у нападу деветнаестогодишњака.

Полиција је убрзо након инцидента привела осумњиченог, који је сам себе повриједио, преноси Срна.

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Тагови :

Пољска

Школа

Напад

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