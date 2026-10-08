Хаварија оставила подручје Источног Сарајева без воде: Цистерне на терену, у маркетима нестали канистери

Аутор:Наташа Дамјановић
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На подручју Источног Сарајева јуче је дошло до хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава, усљед чега је прекинуто водоснабдијевање.
"Квар је пријављен јуче око 13 часова, већ од 13.30 екипе Водовода су на терену. Радили смо јуче читав дан, екипе су ноћас мало одморили и на терену су јутрос опет од 7 сати", рекао је за АТВ директор ВиК Источно Сарајево, Љубиша Лаловић.
На мјесту гдје је избио квар има нагиб од 6-7%. Мултиџоинти који се стављају на крајеве цијеви да се повезе тај крај цијеви који је пукао имају праг толеранције од неких 8%. Тако да морамо бити хируршки прецизни да би налегла цијев да не би пуштала.
Друга екипа ради на другом квару, те због ових прецизност квар још није отклоњен а надамо се да ћемо данас то успјети завршити и почети у другом дијелу дана да допуњавамо систем. Морамо бити изузетно прецизни када будемо пуштали воду у систем, јер може доћи до хидроудара те направити још штете у наставку рада.
Дајемо све од себе , ово је први пут да се деси оваква врста квара и надамо се да ћемо у наредних неколико сати успјети постићи ту прецизност - рекао је Лаловић.
У основним школама данас је обустављена настава, општина Источна Илиџа не ради, а општина Источно Ново Сарајево ради у измијењеном режиму.
Из КП ВиК Источно Сарајево обавјештавају све потрошаче да су три цистерне са водом за санитарне потребе на терену, те врше допремање воде за све потрошаче. За насеља : Тешаново брдо, Прљево брдо, Војковићи и Доње Младице је у току испорука воде. Није могуће најавити вријеме испоруке на свим локацијама због немогућности задржавања цистерне на претходним локацијама.
Замолили су грађане да обрате пажњу на проласке цистерне кроз насеља. Наредна испорука слиједи на локације: Добриња 1, Доњи Которац, Горњи Которац, Николе Тесле, Карађорђева, Вука Караџића -дио (потез од Лукавичког раскршћа до чесме Топлик), Горње Младице, Спасовданска, Хиландарска, Дечанска.
У маркерима у Источном Новом Сарајеву и Источној Илиџи на рафовима скоро да нема воде за купити, а радници једног маркета кажу да се највише траже канистери од 5 литара али да су од јутрос сви распродати.
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