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Европи треба стратегија за сузбијање исламистичке инфилтрације и утицаја Муслиманског братства

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08.10.2026 13:44

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Европи треба стратегија за сузбијање исламистичке инфилтрације и утицаја Муслиманског братства

Посланик у Европском парламенту и потпредсједница Клуба посланика Европске народне партије (ЕПП) Жељана Зовко подржала је резолуцију Европског парламента о потреби доношења европске стратегије за сузбијање исламистичке инфилтрације и утицаја мрежа Муслиманског братства.

„Европска унија мора имати јасна правила којима ће осигурати да њена средства не долазе до појединаца или организација повезаних с исламистичким мрежама. Када се додјељују европска средства, морамо знати ко их прима, у коју сврху и кроз које програме, те морамо имати ефикасне механизме за препознавање могућих ризика“, поручила је Зовко.

У резолуцији се посебно наглашава потреба за појачаним провјерама европског финансирања и већом транспарентношћу крајњих корисника средстава, као и за бољим праћењем могућих ризика прије додјеле средстава.

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Зовко је истакла да се борба против исламистичких мрежа мора јасно разликовати од заштите слободе вјероисповијести.

„Ислам као религија не смије се поистовјећивати с политичким исламизмом као идеологијом. Европа мора истовремено штитити слободу вјероисповијести и своје демократске институције. Наш одговор мора бити усмјерен на конкретне идеологије, организације и активности које представљају безбједносни ризик, а не на људе због њихове вјере“, истакла је Зовко.

Резолуција такође упозорава на потребу бољег праћења транснационалних мрежа политичког и друштвеног утицаја, укључујући дјеловање кроз различите организационе, образовне, вјерске, културне и друге структуре.

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Истовремено се позива на снажнију сарадњу држава чланица и европских институција, укључујући Европску полицијску службу (Европол) и Агенцију Европске уније за сарадњу у кривичном правосуђу (Евроџаст), у размјени информација и процјени могућих безбједносних ризика.

„Безбједност наших демократских институција не можемо посматрати само кроз појединачне случајеве насилног екстремизма. Морамо бити способни препознати и дугорочне покушаје недемократског утицаја, те на њих одговорити на основу јасних правила, провјерљивих чињеница и владавине права. Истовремено морамо чувати простор за слободно вјерско дјеловање и дијалог“, закључила је Зовко.

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Тагови :

Жељана Зовко

исламски екстремизам

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