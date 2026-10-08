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Објављен видео урушене зграде у Истанбулу, трага се за несталим

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08.10.2026 10:36

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Објављен видео урушене зграде у Истанбулу, трага се за несталим
Фото: X

У урушавању дијела седмоспратне зграде у Истанбулу, у насељу Џевизли, у округу Малтепе, повријеђено је више особа, док су спасилачке екипе из рушевина до сада извукле пет преживјелих, међу којима је и двоје дјеце.

Несрећа се догодила око 5.40 часова, када су се из још неутврђених разлога урушила три спрата зграде. На мјесто несреће одмах су упућени ватрогасци, полиција, медицинске екипе и припадници служби за ванредне ситуације.

Спасиоци су најприје евакуисали станаре који су остали заробљени на вишим спратовима, након чега је започета интензивна потрага за особама под рушевинама.

У акцији су ангажовани и пси трагачи, уз чију помоћ је пронађено пет особа, укључујући двоје дјеце. Сви спасени превезени су у оближње болнице, а према информацијама надлежних, њихови животи нису угрожени.

Под рушевинама још има заробљених

Гувернер Истанбула Давут Гул, који је са начелником полиције Селамијем Јилдизом обишао мјесто несреће, изјавио је да је зграда изграђена 1987. године и да се састоји од приземља и шест спратова.

У приземљу се налази пословни простор, односно текстилна радионица која је у тренутку несреће била празна, док су на осталим спратовима станови.

Гул је навео да су надлежне службе утврдиле да се двоје станара тренутно налази изван Истанбула, у свом родном крају.

– Од преосталих 12 особа, пет је спасено, са четири од седам преосталих особа успостављен је контакт, док се потрага за још три особе наставља – рекао је Гул.

Он је потврдио да нико од до сада спасених није животно угрожен, нагласивши да је приоритет што брже и безбједније окончање спасилачке акције, збрињавање евакуисаних станара и пружање медицинске помоћи повријеђенима.

Постоји опасност од новог урушавања

Спасилачку операцију додатно отежава опасност од урушавања преосталог дијела зграде, због чега ватрогасци и друге службе у објекат улазе уз посебне мјере опреза.

Током интервенције једном ватрогасцу је позлило и изгубио је свијест, након чега је превезен у болницу.

Из безбједносних разлога затворене су саобраћајнице које воде према мјесту несреће, док је шире подручје око зграде ограђено сигурносном траком како би спасилачке екипе могле несметано да раде.

У помоћ су пристигле и грађевинске машине из околних општина, а потрага за особама које су остале под рушевинама и даље траје, преноси Аваз.

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Тагови :

Истанбул

зграда

срушена зграда

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