Објављен видео урушене зграде у Истанбулу, трага се за несталим

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У урушавању дијела седмоспратне зграде у Истанбулу, у насељу Џевизли, у округу Малтепе, повријеђено је више особа, док су спасилачке екипе из рушевина до сада извукле пет преживјелих, међу којима је и двоје дјеце.
Несрећа се догодила око 5.40 часова, када су се из још неутврђених разлога урушила три спрата зграде. На мјесто несреће одмах су упућени ватрогасци, полиција, медицинске екипе и припадници служби за ванредне ситуације.
Спасиоци су најприје евакуисали станаре који су остали заробљени на вишим спратовима, након чега је започета интензивна потрага за особама под рушевинама.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
▬ Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/woZuC4EuNu— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 8, 2026
У акцији су ангажовани и пси трагачи, уз чију помоћ је пронађено пет особа, укључујући двоје дјеце. Сви спасени превезени су у оближње болнице, а према информацијама надлежних, њихови животи нису угрожени.
Гувернер Истанбула Давут Гул, који је са начелником полиције Селамијем Јилдизом обишао мјесто несреће, изјавио је да је зграда изграђена 1987. године и да се састоји од приземља и шест спратова.
У приземљу се налази пословни простор, односно текстилна радионица која је у тренутку несреће била празна, док су на осталим спратовима станови.
Гул је навео да су надлежне службе утврдиле да се двоје станара тренутно налази изван Истанбула, у свом родном крају.
▪️#Turkiye: Two women were rescued alive during search and rescue operations under the rubble. The injured are receiving medical treatment.
THERE ARE 7 PEOPLE UNDER THE RUBBLE.
▪️#Istanbul Governor Davut Gül arrived at the scene, conducted an investigation, and made a statement. Stating that the building was constructed in 1987, Gül said, "It's a ground-floor plus six-story building. The ground floor is used as shops, and the six upper floors are apartments.
▪️There are 12 apartments, and according to the population registry, 33 people live there. Contact has been made with four of the seven people trapped under the rubble.
https://t.co/jHAr04bcDU— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 8, 2026
– Од преосталих 12 особа, пет је спасено, са четири од седам преосталих особа успостављен је контакт, док се потрага за још три особе наставља – рекао је Гул.
Он је потврдио да нико од до сада спасених није животно угрожен, нагласивши да је приоритет што брже и безбједније окончање спасилачке акције, збрињавање евакуисаних станара и пружање медицинске помоћи повријеђенима.
Спасилачку операцију додатно отежава опасност од урушавања преосталог дијела зграде, због чега ватрогасци и друге службе у објекат улазе уз посебне мјере опреза.
Током интервенције једном ватрогасцу је позлило и изгубио је свијест, након чега је превезен у болницу.
Из безбједносних разлога затворене су саобраћајнице које воде према мјесту несреће, док је шире подручје око зграде ограђено сигурносном траком како би спасилачке екипе могле несметано да раде.
У помоћ су пристигле и грађевинске машине из околних општина, а потрага за особама које су остале под рушевинама и даље траје, преноси Аваз.
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